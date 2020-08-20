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Çalışma Bakanı Sucuoğlu Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:32
Çalışma Bakanı Sucuoğlu Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Heyetini Kabul Etti
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Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Sucuoğlu’nun Çalışma Bakanlığındaki makamında gerçekleşen görüşmede, Serdaroğlu, CoVid-19 salgını dolayısıyla, eğitim ve turizm sektörlerine bağımlı durumdaki işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, Devletin maaş desteği listesine kiralık araç işletmecilerinin de katılmasını istedi.

Serdaroğlu, işverenlere %75 oranında yapılan yatırım desteği için teşekkür etti.

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Bakan Faiz Sucuoğlu da, söz konusu desteklerin Başbakanlık’ta bir heyet tarafından belli kriterler göz önüne alınarak belirlendiğine işaret ederek, bunun yerine kiralık araç işletmecilerinin 5 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmelere sağlanacak destekten faydalandırılabileceğini kaydetti.

Sucuoğlu,  Birliğin bir itirazı söz konusuysa bunu, Bakanlığının ilgili komiteye iletebileceğini ifade etti.

(RU/ÖK)  FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan - Fotoğraf: Süleyman Önal

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