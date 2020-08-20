Çalışma Bakanı Sucuoğlu Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.
Sucuoğlu’nun Çalışma Bakanlığındaki makamında gerçekleşen görüşmede, Serdaroğlu, CoVid-19 salgını dolayısıyla, eğitim ve turizm sektörlerine bağımlı durumdaki işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, Devletin maaş desteği listesine kiralık araç işletmecilerinin de katılmasını istedi.
Serdaroğlu, işverenlere %75 oranında yapılan yatırım desteği için teşekkür etti.
Sucuoğlu, Birliğin bir itirazı söz konusuysa bunu, Bakanlığının ilgili komiteye iletebileceğini ifade etti.
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Haber: Raif Uzkan - Fotoğraf: Süleyman Önal