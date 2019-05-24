Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Bürokratlarla Çalışma Toplantısı Yaptı

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlık bürokratlarıyla çalışma toplantısı yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, personelle de bir araya gelen Sucuoğlu, faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı, daire müdürleriyle yaptığı görüşmede her dairenin faaliyeti ve projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Sucuoğlu, yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi de verdi.

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