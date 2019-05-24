Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Bürokratlarla Çalışma Toplantısı Yaptı

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlık bürokratlarıyla çalışma toplantısı yaptı.
Sucuoğlu, yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi de verdi.
(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlık bürokratlarıyla çalışma toplantısı yaptı.
Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlık bürokratlarıyla çalışma toplantısı yaptı.
Sucuoğlu, yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi de verdi.
(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI