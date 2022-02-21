Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devir teslim

ÇAĞMAN GÖREVİ OĞUZHAN HASİPOĞLU’NA DEVRETTİ

HASİPOĞLU: “REFAH BİR ÇALIŞMA HAYATI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Çalışanlarımızın, emekçilerimizin, sosyal sigortalılarımızın düzgün ve refah içerisinde yaşayabileceği bir çalışma hayatı için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Dr. Koral Çağman, görevi Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti.

Çağman, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, bir yıllık görev süresi boyunca ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve pandeminin yarattığı sıkıntılara karşın, önemli bir yol kat ettiklerini belirterek, “Ülkenin içinden geçtiği zor ekonomik koşullar karşısında size zor bir görev düşüyor, ancak üstesinden gelebilmenin kolay olacağını düşünüyorum” dedi. Çağman, Hasipoğlu’na görevinde başarılar diledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevini teslim alan Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, ekonomik açıdan oldukça zor geçen bu dönem içinde çalışma yaşamına ciddi katkılar konduğunu kaydetti ve Çağman’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.Hasipoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:“Şimdi yeni bir hükümetimiz var. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile güçlü bir ortaklık oluştu. Önümüzde yeni bir sayfa var. Çalışanlarımızın, emekçilerimizin, sosyal sigortalılarımızın düzgün ve refah içerisinde yaşayabileceği bir çalışma hayatı yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağız.”Bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirten Hasipoğlu, bu bayrağı devraldıklarını ve amaçlarının ülkeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi.