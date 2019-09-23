banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100021
ALTIN
279.850
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1131
EURO
6.2958
Cinayeti planlayarak işledikleri kesinleşti!
CİNAYETİ PLANLAYARAK İŞLEDİKLERİ KESİNLEŞTİ!
İskele’de dün iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Uyuşturucudan tutuklama
UYUŞTURUCUDAN TUTUKLAMA
Ercan’dan çıkamadılar
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR
banner306

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Ankara’da TC Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Ankara’da TC Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle bir araya geldi

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Ankara’da TC Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle bir araya geldi

GÖRÜŞME ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KKTC ile TC arasında  imzalanan "Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması " çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri  ile ikinci kez  bir araya geldi.

banner317
Bakanlık açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde  TC Sosyal  Güvenlik Kurumu’nda gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığındaki heyet, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı  başkanlığındaki sosyal güvenlik kurumu yetkilileri ile  görüştü.

KKTC heyetinde  Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Efsun Kaşif Salel ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü  Ayşe Avseven  de hazır bulundu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KKTC’de hazırlıkları bir süredir devam eden Genel Sağlık Sigortası uygulamaları başta olmak üzere sosyal güvenlik alanında bir çok konunun ele alındığı toplantıda, heyetler  işbirliği imkanlarını değerlendirdi ve ilerleyen  günlerde Genel Sağlık Sigortası alanında  tecrübe paylaşımı yapabilmeyi amaçlayan işbirliği protokolü  imzalama kararı aldı.

KKTC heyeti Ankara’daki temasları sırasında,  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı TC Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri ile de görüşme yaparak, KKTC’de işsiz gençlere yönelik istihdam politikaları, KKTC istihdam stratejisi konularıyla ilgili yetkililer ile görüş alışverişinde bulundu. 
 

Son Güncelleme: 23.09.2019 13:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Hareketlilik Haftası Ve Uluslararası  Barış Günü’nde İki Toplumlu Dostluk Kupası Turnuvası
Avrupa Hareketlilik Haftası Ve Uluslararası  Barış Günü’nde İki Toplumlu Dostluk Kupası Turnuvası
Tatar: “Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı konusunda en doğru kararı parti verecek”
Tatar: “Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı konusunda en doğru kararı parti verecek”
BM İnsan Hakları Konseyinde Suudi Arabistan’a Kaşıkçı kınaması
BM İnsan Hakları Konseyinde Suudi Arabistan’a Kaşıkçı kınaması
Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü
Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü
Tatar: “Oluşturulan istikrar ve kaynak akışı ekonomiyi hareketlendirecek”
Tatar: “Oluşturulan istikrar ve kaynak akışı ekonomiyi hareketlendirecek”
Tatar: “Guterres çerçevesi bizi 1960 öncesine götürecek...“
Tatar: “Guterres çerçevesi bizi 1960 öncesine götürecek...“
Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak
Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak
Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmeli”
Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda 50 yıl daha kayba yol açacak tutumlardan vazgeçilmeli”
Monart resim ve heykel kurslarına kayıtlar devam ediyor
Monart resim ve heykel kurslarına kayıtlar devam ediyor
LAÜ Akademisyeni Günebak; gebelik diyabetinde beslenme tedavisi önemli
LAÜ Akademisyeni Günebak; gebelik diyabetinde beslenme tedavisi önemli

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim