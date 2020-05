Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, restoran, cafe ve barlarda alnması gereken önlemleri duyurdu

Restoran & Cafe & Barların faaliyete başlamadan önce her gün dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Her müşteri kullanımından sonra kullanılan masa ve sandalyeler dezenfekte edilmelidir. Masalarda tek kullanımlık kullanılabilen tuz, biber, mayonez ketçap, ıslak mendil, havlu peçete vb. malzemeler kullanılmalıdır. Yüzeylerin, işyeri araç gereçlerinin ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve çalışan yemekhaneleri, restoran, cafe, bar, çalışan giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir.