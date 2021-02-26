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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru

Başvuru yaparken sıkıntı yaşayan vatandaşlara önemle duyurulur..

26 Şubat 2021 Cuma 15:31
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"2021 yılı için yapılması öngörülen 1500 TL’ye kadar ücret desteği başvuruları ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online olarak yapılmaya devam etmektedir.

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Başvurular sırasında işverenlerin, kendi adına banka hesabı bulunmayan çalışanlarının başvurularını yaparken sıkıntı yaşadıkları ve bu kişilerin başvurularını yapamadıkları bilgimize gelmiştir.

Söz konusu sıkıntının giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmış olup ilgili mercilerle görüşüldükten sonra başvuru sisteminde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Başvuru sisteminde yapılan düzenlemeden sonra işverenler, adına banka hesabı bulunmayan çalışanları için ödeme almak istedikleri bankanın ismini ve çalışanın kimlik numarası veya pasaport numarasını ve talep edilen diğer bilgileri yazarak başvuru yapabilecektir.

Bu şekilde başvurusu yapılan ve ülkemizdeki bankalarda kendi adına hesabı bulunmayan hak sahipleri ise ödemelerini başvuruda seçmiş oldukları veya kendilerine İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından bildirilen bankaların veznelerinden kimlik kartını veya pasaportunu ibraz ederek alabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1500 Tl Destek
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