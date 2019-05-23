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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda görev teslimi gerçekleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda görev teslimi gerçekleşti

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:25
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda görev teslimi gerçekleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görev devir teslimi gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Zeki Çeler’den görevi devraldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen devir töreninde konuşan eski bakan Çeler,  görevi devralırken söylediği “bu bakanlığın yasa gücündeki ağırlığını tüm kesimler hissedecek”  cümlesini hiç unutmadan hizmet verdiğini belirterek, yasalar çerçevesinde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Bu bakanlığın insan hayatına, doğumdan, ölüme ve  sonrasında bakmakla yükümlü oldukları ailelerine de hizmet veren kurum olduğunu ifade eden Çeler, bakanlığın sorumluluğunun çok geniş olduğunu ve kendilerinin çalışanlara duydukları güvenle başarılı adımlar attıklarını belirtti.
Çeler, denetimleri ciddi oranda arttırarak ülkenin kayıt dışılığının önüne geçilmesi adına da yoğun mesai harcadıklarını dile getirerek, “Siz geçmişte Sağlık bakanlığı yapmış bir doktorsunuz, cafe, restoran gibi işyerlerinde sağlık karnesiz çalışanların nelere sebep olabileceğini çok iyi bilirsiniz” dedi.
“İş sağlığı ve güvenliği konusunda da şu anda rekor bende inşallah sizin döneminizde aynı sıkıntılar olmaz” diyen Çeler, bakanlığa geldikten sonra çıtasını ve prestijini çok yükselttiklerine inandığını, hatta başka yöne taşımayı başardıklarını söyledi.
Çeler, yaptıkları ve yapmayı planlayıp tamamlayamadıklarıyla ilgili dosyayı Sucuoğlu’na vererek, konu insan olduğu için yasal değişikliklerin devamını getireceğine inandığını belirtti.
Çeler, Sucuoğlu’na ve ekibine başarılar dileyerek, başta engelsiz yaşam evi ve başlattıkları projelerle ilgili her türlü desteği verebileceklerini ancak denetimler ve diğer projeler sürdürülmezse ciddi muhalefetle karşılarında olacağını kaydetti.

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Çeler, mal beyanını da göreve gelirken sunduğu gibi giderken de gün içinde bildireceğini söyleyerek Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.
SUCUOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, geçmiş hükümetin en önde olan ve başarılarıyla dikkat çeken Bakanının Çeler olduğunu, “tartışılan, eleştirilen yerde iş vardır, iş yoksa eleştiri de yoktur” dedi.
Çeler’in yaptıklarının her zaman gündem olduğunu ifade eden Sucuoğlu, yeni gelenin önceki projeleri rafa kaldırmasının zaman kaybı olduğunu, kendisinin bu tavrı yanlış bulduğunu ve yarım kalmış projeler üzerinde ciddiyetle çalışacaklarını kaydetti.
Sucuoğlu, denetimleri de hassas şekilde yürüteceklerini, Sağlık Bakanlığı döneminde de bu konuya yoğun mesai harcadıklarını ancak personel yetersizlikleri olduğunu anlatarak, şimdi sizin aldığınız personel sayesinde biraz daha kabul edilebilir seviyeye çıkmıştır” dedi.
Sucuoğlu, Çeler ve ekibine 15 aylık çalışması için teşekkür edip bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek, “bizi her zaman takip etsin, eleştiriye her zaman açığız, kötü niyet yoksa yapıcıdır rahatsız etmez” şeklinde konuştu.

 

Son Güncelleme: 23.05.2019 14:33
Anahtar Kelimeler:
Zeki çeler Faiz Sucuoğlu
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