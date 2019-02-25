Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “Kazanın ardından inşaatın faaliyeti durduruldu”

“MÜFETTİŞLERİN İNŞAATIN FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMESİNE İZLEYİCİ KALDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gönyeli’de dün 29 yaşındaki Beyazit Temiz isimli işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasının ardından Çalışma Dairesi müfettişlerinin inşaat alanına giderek inşaatın faaliyetini durdurduğunu ve kapattığını açıkladı.

Açıklamada, Çalışma Dairesi müfettişlerinin iş kazası geçiren işçinin hayatını kaybetmesinin ardından ilgili inşaatın faaliyetlerini sürdürmesine izleyici kaldığı iddiasının gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu üzücü kazada, Çalışma Dairesi müfettişleri olay yerine gelene kadar işveren firma, yaşanan iş kazasına rağmen beton dökme işlemine devam etmiş, Çalışma Dairesi müfettişleri inşaat alanına gelir gelmez ise inşaatın faaliyeti hemen durdurulmuş ve ilgili inşaat faaliyete kapatılmıştır. Çalışma Dairesi müfettişlerininiş kazası geçiren işçinin hayatını kaybetmesinin ardından ilgili inşaatın faaliyetlerini sürdürmesine izleyici kaldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çalışma Dairesi’nin olay ile ilgili tahkikatının devam ettiği de bildirildi.

