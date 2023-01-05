Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçeleri Meclis'ten geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oy çokluğu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi ise oy birliğiyle Meclis'ten geçti.

1 Milyar 388 Milyon 110 Bin TL'lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları konuşmasında, Kaleburnu- Siphai yol yapımı ve Yeni Erenköy sağlık merkezlerinin nasıl yapıldığını anlattı.

Merkezde sosyal hizmet uzmanının şart olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, ilerleyen zamanlarda bu konuda münhal açılıp açılmayacağını sordu ve sosyal hizmetin önemini vurguladı.

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nin eski binasının tamir edilip, kullanılabileceğini dile getiren Hamzaoğulları, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezinin bölgede çok ihtiyaç duyulan bir hizmet olduğuna dikkat çekerek, bölgede özel eğitime muhtaç çocukların bulunduğunu ve bu hizmete ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İskele bölgesinde 4 daire bir çatı altında projeleri olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, bu projenin uygun bir arazi bulunarak yapılması gerektiğini söyledi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de konuşmasında, hükümetin bu kafada gitmesi halinde taş taş üstünde kalmayacağını kaydetti.

Kamu görevlileri yasası gereği kamuda ekstra çalıştırılan personele ödenecek rakamın ortada olduğunu dile getiren Şahiner, ek mesai ödeneklerinde ciddi bir kırpma görüldüğünü söyledi ve angarya çalıştırılmanın devam etdip etmediğini sordu.

Bazı üniversite öğretim elemanların yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığı bilgisinin kendilerine geldiğini dile getiren Şahiner, bu üniversitelere denetim yapılıp yapılmadığını sordu.

Yaşlı bakım desteğinin gereği gibi yapılmadığını dile getiren Şahiner, bu konuda ayrılan bütçenin de yeterli görülmediğini kaydetti.

Tarımsal üretimdeki işçi sorununa da değinen Şahiner, bazı mevsimsel işçilerin kayıt dışı çalıştırıldığı duyumunu aldıklarını ve bu sıkıntıya da çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, konuşmalarla yapılan katkıların hepsini dikkate alacağına işaret ederek, konuşma yapan yapmayan herkese teşekkür etti.

Taçoy, cezaevinde yapılan protokol konusunun yeniden değerlendirilmesini hızlandıracağını kaydetti.

Eski sağlık ocağı yerine yeni proje yapmayı planladıklarını dile getiren Taçoy, engelsiz yaşam evinin binasının dıştan bitmiş durumda olduğunu fakat içinin eksik kalmış bölümlerini de sivil toplum örgütleriyle birlikte yapabileceklerini söyledi.

Engelsiz yaşam evi konusunda dernekle birlikte hareket ederek, rehabilitasyon merkezinin de faaliyete geçmesini sağlayacaklarını dile getiren Taçoy, erken emeklilik uygulamasının doğru olmadığını düşündüklerini belirtti Ülkede bugün yaklaşık 43 bin emekli olduğuna işaret eden Taçoy, ödenen maaşların yıllar içindeki artışına vurgu yaptı.

Sosyal hizmetlerde ödenen maaş oranlarını anlatan Taçoy, asgari ücret konusunda ise paydaşlarla yapılan görüşmelerde, belirli koşullara sahip işveren ve bazı üretici kesimlere yardımcı olma konusunu ele aldıklarını söyledi.

Türkiye’deki sosyal yardım sistemi ve Genel Sağlık Sigortası'nın eş zamanlı olarak yapılacak anlaşmalarla yürürlüğe girmesini sağlayacaklarını dile getiren Taçoy, bu hesapların yapılmaya başlandığını ve ihtiyaç duyulan yasanın da hazırlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Taçoy ayrıca, kendilerinin kredi değil, avans verdiğini ve burada bir maliyet farkı olduğunu söyledi.

Taçoy'un konuşmasının ardından 1 Milyar 388 Milyon 110 Bin TL'lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis genel kurulunda daha sonra

25 milyon 89 bin Türk Lirası olarak önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi görüşülmesine geçildi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Kamu Hizmeti Komisyonun 2023 yılının başından sonuna kadar sınav programladığını söyledi.

İlan edilmiş münhal sınavlarının makul sürelerde yapılabilmesi gerektiğini dile getiren Şahali, sınavların, duyurunun hemen akabinde yapılmasının daha uygun olacağını kaydetti.

Kamunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonu'nun daha kısa zamanlarda yapılması gerektiğine dikkat çeken Şahali, komisyonun çok daha süratli çalışmasını temenni etti.

Genel kurulda budaha sonra 25 milyon 89 bin TL'lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Mecliste daha sonra Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi