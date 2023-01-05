banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2023 yılına zamla girdik
2023 yılına zamla girdik
Bir günde 7 kaza, 4 yaralı
Bir günde 7 kaza, 4...
Öğrencileri sözlü taciz etmekten tutuklandı
Öğrencileri sözlü taciz etmekten tutuklandı
Tatar, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesi ile ilgili açıklama yaptı
Tatar, 2023 Mali Yılı Bütçe...
KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat
KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar...
banner405
Flaş Haber
2023 yılına zamla girdik
Kapat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçeleri Meclis'ten geçti

05 Ocak 2023 Perşembe 20:45
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçeleri Meclis'ten geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oy çokluğu,  Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi ise oy birliğiyle Meclis'ten geçti.

1 Milyar 388 Milyon 110 Bin TL'lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları konuşmasında, Kaleburnu- Siphai yol yapımı ve Yeni Erenköy sağlık merkezlerinin nasıl yapıldığını anlattı.

Merkezde sosyal hizmet uzmanının şart olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, ilerleyen zamanlarda bu konuda münhal açılıp açılmayacağını sordu ve sosyal hizmetin önemini vurguladı.

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi'nin eski binasının tamir edilip, kullanılabileceğini dile getiren Hamzaoğulları, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezinin bölgede çok ihtiyaç duyulan bir hizmet olduğuna dikkat çekerek, bölgede özel eğitime muhtaç çocukların bulunduğunu ve bu hizmete ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İskele bölgesinde 4 daire bir çatı altında projeleri olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, bu projenin uygun bir arazi bulunarak yapılması gerektiğini söyledi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de konuşmasında, hükümetin bu kafada gitmesi halinde taş taş üstünde kalmayacağını kaydetti.

Kamu görevlileri yasası gereği kamuda ekstra çalıştırılan personele ödenecek rakamın ortada olduğunu dile getiren Şahiner, ek mesai ödeneklerinde ciddi bir kırpma görüldüğünü söyledi ve angarya çalıştırılmanın devam etdip etmediğini sordu.

Bazı üniversite öğretim elemanların yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığı bilgisinin kendilerine geldiğini dile getiren Şahiner, bu üniversitelere denetim yapılıp yapılmadığını sordu.

Yaşlı bakım desteğinin gereği gibi yapılmadığını dile getiren Şahiner, bu konuda ayrılan bütçenin de yeterli görülmediğini kaydetti.

Tarımsal üretimdeki işçi sorununa da değinen Şahiner, bazı mevsimsel işçilerin kayıt dışı çalıştırıldığı duyumunu aldıklarını ve bu sıkıntıya da çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, konuşmalarla yapılan katkıların hepsini dikkate alacağına işaret ederek, konuşma yapan yapmayan herkese teşekkür etti.

Taçoy, cezaevinde yapılan protokol konusunun yeniden değerlendirilmesini hızlandıracağını kaydetti.

Eski sağlık ocağı yerine yeni proje yapmayı planladıklarını dile getiren Taçoy, engelsiz yaşam evinin binasının dıştan bitmiş durumda olduğunu fakat içinin eksik kalmış bölümlerini de sivil toplum örgütleriyle birlikte yapabileceklerini söyledi.

Engelsiz yaşam evi konusunda dernekle birlikte hareket ederek, rehabilitasyon merkezinin de faaliyete geçmesini sağlayacaklarını dile getiren Taçoy, erken emeklilik uygulamasının doğru olmadığını düşündüklerini belirtti  Ülkede bugün yaklaşık 43 bin emekli olduğuna işaret eden Taçoy, ödenen maaşların yıllar içindeki artışına vurgu yaptı.

Sosyal hizmetlerde ödenen maaş oranlarını anlatan Taçoy, asgari ücret konusunda ise paydaşlarla yapılan görüşmelerde, belirli koşullara sahip işveren ve bazı üretici kesimlere yardımcı olma konusunu ele aldıklarını söyledi.

Türkiye’deki sosyal yardım sistemi ve Genel Sağlık Sigortası'nın eş zamanlı olarak yapılacak anlaşmalarla yürürlüğe girmesini sağlayacaklarını dile getiren Taçoy, bu hesapların yapılmaya başlandığını ve ihtiyaç duyulan yasanın da hazırlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Taçoy ayrıca, kendilerinin kredi değil, avans verdiğini ve burada bir maliyet farkı olduğunu söyledi.

Taçoy'un konuşmasının ardından 1 Milyar 388 Milyon 110 Bin TL'lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis genel kurulunda daha sonra 

25 milyon 89 bin Türk Lirası olarak önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi görüşülmesine geçildi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Kamu Hizmeti Komisyonun 2023 yılının başından sonuna kadar sınav programladığını söyledi.

İlan edilmiş münhal sınavlarının makul sürelerde yapılabilmesi gerektiğini dile getiren Şahali, sınavların, duyurunun hemen akabinde yapılmasının daha uygun olacağını kaydetti.

Kamunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonu'nun daha kısa zamanlarda yapılması gerektiğine dikkat çeken Şahali, komisyonun çok daha süratli çalışmasını temenni etti.

Genel kurulda budaha sonra 25 milyon 89 bin TL'lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Mecliste daha sonra Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi 

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2023 23:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2023 yılına zamla girdik
2023 yılına zamla girdik
Bir günde 7 kaza, 4 yaralı
Bir günde 7 kaza, 4 yaralı
Öğrencileri sözlü taciz etmekten tutuklandı
Öğrencileri sözlü taciz etmekten tutuklandı
Tatar, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesi ile ilgili açıklama yaptı
Tatar, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesi ile ilgili açıklama yaptı
KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat
KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat
Ulaştırma Bakanı Arıklı’dan bütçe yorumu
Ulaştırma Bakanı Arıklı’dan bütçe yorumu
2 marketten hırsızlık
2 marketten hırsızlık
Çaldığı çeki sahteleyerek tedavüle süren kişi tutuklandı
Çaldığı çeki sahteleyerek tedavüle süren kişi tutuklandı
Aldıklarını sahte dolar ile ödedi
Aldıklarını sahte dolar ile ödedi
Bu Paylaşım Herkesi Göz Yaşlarına Boğdu
Bu Paylaşım Herkesi Göz Yaşlarına Boğdu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim