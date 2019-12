Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor

2020 BÜTÇESİ GENEL KURULDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

Bütçe üzerine söz alan CTP milletvekili Sıla Usar, bakanlığın sosyal hizmetler kaleminde önemli bir artış görülmediğini söyledi.

Yoksullukla ilgili konuşan Usar, “Bizim yoksullukla mücadele etmemiz gerek. İnsanlar yoksullaştıktan sonra bir takım yardımlar yapmak doğru bir politika değil. Bu insanların eğitimlerine ve mesleklerini yapabilmelerine önem vermeliyiz” dedi.

Yoksul insanların sağlıkta ve çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara da değinen Usar, Dünya Bankası’nın Kıbrıs Türk toplumunun yoksulluğunu yüzde 22,2 olarak açıkladığını söyledi.

Sıla Usar, “Bu ülkede her 5 kişiden biri yoksul. Gelir eşitsizliği bu ülkenin en önemli sorunu. Makas giderek açılıyor. Yoksulluk da bir şiddettir. Yoksulluğa karşı mücadele etmeliyiz. Bütçedeki artış, engellilere, çocuklara, yoksullara ve kadınlara dokunacak gibi değil” dedi.

Usar, sosyal yardım programlarına daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayarak, yoksulluk sınırının ölçümü konusunda çalışma yapılması gerektiğini de söyledi.

Genel Sağlık Sigortası konusunda da konuşan, bu sistemin felsefesine hem kişi hem de parti olarak desek beyan eden Usar, bu konuda bazı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Sağlık Bakanlığı’na olan borcu ödemediğini belirten Usar, “Bence sağlıktaki alt yapı eksikliğinin temelinde bu sorun yatıyor” dedi.

Usar, sigortaların güçlendirilmesi, özel ve kamu sağlık merkezlerine ödeme yaparken zorlanmaması gerektiğini belirtti.

Sıla Usar, kamu sağlık merkezlerinin güçlü olması, özelle rekabet edebilir durumda olması gerektiğini belirtti.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali de bütçe üzerine söz aldı. Ülkedeki yabancı iş gücündeki artışa işaret eden Şahali, yerel istihdamda düşüş olduğunu belirtti.

Şahali, yerel istihdamın artırılması için Çalışma Bakanlığı’na önemli görevler düştüğünü söyledi.

Erkut Şahali, ülke insanının donanım kaydının ortaya çıkmasında, 18-60 yaş arasındaki kişilerin hangi alanlarda istihdam edilebileceğinin belirlenmesinde, Çalışma Dairesi’nin faal olabilmesi gerektiğini söyledi.

İş alanlarının artık değiştiğini, gençlerin birçok farklı alanda eğitim aldığını ifade eden Şahali, elektronik ortamda, kendi evlerinden çalışabilecek kişilerin istihdamının önünü açacak bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Şahali, Eğitim ve Çalışma bakanlıklarının işbirliklerinin istihdam için önemli olduğunu vurguladı.

İşsizlik oranlarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Şahali, “Gerçek bir sayım ve oluşacak veri tabanının güncel tutulması önemli. Bunları yapmadığımız takdirde her alanda yabancı iş gücü tercihi sürecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her biriminin geliştirilmesinin ertelenemez bir gerçek olduğunu söyleyen Şahali, iş kazalarını, insan onuruna aykırı çalışma ortamlarını denetleyecek sayıda personel olmadığını kaydetti.

Şahali, “Önümüzdeki yıl da çalışma yaşamında disiplin sağlayamayacağız, personel eksikliğini, kaynak eksikliğini konuşacağız. Toplumun dönüşmesi, devletin kurumlarının saygınlığının artması için acil bir insan kaynağı tartışması yapılmalı. Esas yapılması gereken budur” dedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Genel Kurulda söz aldı. Arıklı, KKTC’deki çalışma hayatını “bozuk ve denetimsiz” olarak niteledi.

Geçtiğimiz yıl ve bu yıl iş kazalarında kayıplar olduğunu söyleyen Arıklı, “İş yeri güvenliği konusunda sınıfta kaldık. Kayıpların birçoğu üçüncü ülke insanıdır. Onların hakkını, hukukunu arayan yok. İş kazaları o gün konuşuluyor, gazetelerde çıkıyor. Sonra unutuluyor. Devlet olarak ülkemizdeki her insanın hakkını, hukukunu aramalıyız” dedi.

Yoksulluk yardımı alan kişilerin maaşlarının kesilmesi konusuna değinen Erhan Arıklı, “Verilen maaş insanların çalışmadan hayatını idame ettireceği kadar mı? Bu insanlar bin- bin 500 TL ile geçinebilir mi?” diye sordu.

TC ile KKTC arasında imzalanan işgücü anlaşmasına değinen Arıklı, KKTC’de çalışan TC vatandaşlarının “ırkçı” uygulamalara maruz kaldığını savundu.

Huzur evleri konusunda da konuşan Arıklı, Lapta’daki huzur evinin neden hala bitirilemediğini sordu.



Arıklı iş uyuşmazlıklarının çözümü için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.Üçüncü dünya ülkelerinden gelen işçilerin çok düşük ücretlerle çalıştığını kaydeden Arıklı, yerli iş gücünün bu durumdan zarar gördüğünü anlatarak, hem kaçak çalışma ortamını ortadan kaldırmak için hem de yerli işgücünü korumak için tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.Engelli istihdamının gereken noktada olmadığını söyleyen Arıklı, meselenin engellilere maddi yardım yapmak olmadığını, bu insanların hayata karışması için çalışmak gerektiğini söyledi.Arıklı, asgari ücret komisyonundaki temsiliyetin gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı.Sendikaların hükümetin üzerinde bir güç haline geldiğini söyleyen Arıklı “önüne gelenin sendika kurmasına izin verilmemesi gerekir” dedi.Arıklı, hem sendika kurmayı, hem de grev konusunu “belirli şartlara bağlamak gerektiğini” kaydederek, profesyonel sendikacılık kavramını eleştirdi.CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, Güzelyurt Vergi Dairesi’nin yeni yıl etkinliği nedeniyle kapatıldığına işaret ederek “maaşlarını kesecek misiniz?” diye sordu.3 bin 500 TL maaş alan bir kişinin çocuklarını nasıl okula göndereceğini, masaya nasıl yemek koyacağını soran Hamzaoğulları, sosyal yardım maaşlarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.Karpaz bölgesinin sorunlarına işaret eden Hamzaoğulları, engelli çocukların ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi.Karpaz bölgesinde eğitime ihtiyacı olanlar yanında bakıma ihtiyacı olanlar da olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, bölgedeki engelliler için kendi yaptığı yardımlardan da bahsetti.Yatalak kişiler için gerekli olan elektrikli yatak ihtiyacının giderilmesi gerektiğini anlatan Hamzaoğulları, 50’ye yakın engelli bulunduğunu tespit ettikleri bölgede, engelli rehabilitasyon merkezi konusunda gereken adımların atılmasını istedi.Hamzaoğulları, İskele bölgesindeki dairelerin tek çatı altına toplanması gerektiğini de söyledi.Kendi bölgesinden birkaç gencin gelecek sene çalışabilecek durumda olacağını dile getiren Hamzaoğulları, istihdama bunlarla başlanabileceğini dile getirdi.DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurumların görevlerine bakıldığında mevcut bütçenin yeterli olacağına inanmanın çok güç olduğunu kaydetti.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hala teşkilatlandırılmadığını söyleyen Ataoğlu, bu dairenin icraata geçirilip geçirilmeyeceğini sordu, eğer geçirilecekse buraya ayrılan rakamın yeterli olup olmayacağını sordu.Ataoğlu, genel sağlık sigortası konusundaki çalışmaları da sordu.Çalışma af yasasının bakanlığın prim toplama yeteneğini azaltıp azaltmayacağı sorusunu yönelten Ataoğlu, bu adımla yasalara uyanların kendini “enayi” gibi hissettiğini söyledi.Gençlerin üretime katılması, meslek liselerinin cazip hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Ataoğlu hükümetin bu yolda gerekenleri yapmak durumunda olduğuna işaret etti.Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gereken adımların atılması gerektiğini kaydeden Ataoğlu, hükümetin, sığınma evleri, kadının ekonomiye katılması gibi konularda gerekeni yapmasını istedi.Ataoğlu, iş kazalarının denetimlerinin hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini anlattı.Engelli istihdamına gereken önemin verilmesini isteyen Ataoğlu, yaşlıya, çocuğa ve kadına da devletin yanlarında olduğunun hissettirilmesi gerektiğini ifade etti.