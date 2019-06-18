Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı yetkililerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı’nın iyi organize olmuş, her bölgede temsiliyeti olan, kendini iyi yetiştiren örnek alınması gereken bir kurum olduğunu belirtti.

Her sıkıntılı dönemde Sivil savunmanın yardıma koştuğunu ifade eden Sucuoğlu,yakın işbirliğinin sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Necmi Karakoç da konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilatı olarak günün 24 saati tüm paydaşlarla birlikte olağanüstü durumlar karşısında halkın can ve mal kaybını asgari seviyede tutacak şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Karakoç bundan sonraki dönemde de Bakanlıkla ortak çalışmaların devam edeceğini belirterek, Sucuoğlu’na görevinde başarılar diledi.