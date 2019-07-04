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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İş Kadınları Derneği heyeti ile biraraya geldi.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, konuşmasında, kadınların ekonomiye kazandırılması amacıyla İş Kadınları Derneği tarafından hayata geçirilmesi hedeflenen projeleri desteklediklerini belirtti.

Projenin yürütülmesinde Derneğin rehber olacağını kaydeden Sucuoğlu, 2019-2021 yılları arasında, KKTC ile TC arasında imzalanacak mali protokolde, kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması ve iş gücü piyasasına ihtiyaç duyulan alanlarda eleman yetiştirilmesi konularında hedeflerin yer aldığını ve bu konularda önemli adımların atılacağını vurguladı. 

Sucuoğlu; Bakanlık olarak hızlı ve pratik adımlar atacaklarını; yerel işgücü istihdamının desteklenmesi amacıyla benzer projeleri de hayata geçireceklerini söyledi. 

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Dernek Başkanı Şenay Ekingen de, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması amacıyla, dernek tarafından hazırlanan “Kümelenme Projesi” hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu’na daha önce sunum yaptıklarını belirtti. 

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinde eğitim ayağının önemine işaret eden Ekingen, proje kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde girişimci kadınların eğitileceğini ve proje ile kadınların kendi işlerine sahip olarak ülke ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.


 

Son Güncelleme: 04.07.2019 15:48
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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