Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu Kadınlar Günü mesajı yayımladı

“KADIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLMESİ, KADIN HAKLARI KONUSUNDA BİR FARKINDALIK YARATILMASI AÇISINDAN 8 MART SON DERECE ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kadın hakları konusunda Kadınlar Günü’nün çok önemli olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü " dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kadın sorunlarına dikkat çekilmesi, kadın hakları konusunda bir farkındalık yaratılması açısından 8 Mart son derece önemli bir gündür” dedi.

Kadınların iş dünyasında, bilimde, sanatta, sporda ve siyasette var olmaya da devam edeceğini kaydeden Hasipoğlu, “Kadınlarımızın çalışma yaşamında eşit ve adil bir şekilde yer alması; maruz kaldıkları fiziksel ve ruhsal şiddet başta olmak üzere yaşadıkları her türlü olumsuzluğun giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlulukla çalışmaktadır” dedi.

Bakanlığımız bünyesinde bulunan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) etkin bir şekilde çalışmaya başlamasının 2022 yılında en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden Hasipoğlu, Bakanlığa bağlı Alo 183 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İhbar Hattı’nın , 2012 yılından beri, şiddet gören kadınlara 7/24 hizmet vermekte; gelen ihbarların Polis Genel Müdürlüğü’nde kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne aktarılmakta olduğunu belirtti. Bugüne kadar ALO 183 Hattı’na 176 kadının başvurarak destek aldığını, Bakanlığa başvuran kadınlara Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında adli yardım desteği verilmekte olduğunu, bu adli hizmetten 156 kadın yardım aldığını; ev ve barınma ihtiyacı olan kadınlara da Vakıflar İdaresi ile iş birliği içinde Bakanlık tarafından kira desteği sağlanmakta olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, Bakanlığın, Lefkoşa Türk Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği’nin kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik olarak, veri toplama, araştırma- risk değerlendirmesi yapma ve eğitim konularında faaliyette bulunmak amacıyla oluşturulan Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması ile iş birliği içinde çalışmaya devam ettiğini belritti.

Söz konusu mekanizma ile, ev içi ve aile içi şiddetle ilgili bilgilerin en geç 24 saat içerisinde online sistemde paylaşılması, veri tabanı oluşturulması ve verilerin taraflarla paylaşılmasının hedeflendiğini kaydeden Hasipoğlu, Mekanizmada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin koordinatör kurum olarak yetkilendirildiğini ifade etti.

Hasipoğlu, “Hayatın her alanında, üreten, iş kuran, sigortalı tüm kadınlara hizmet veren bir bakanlık olarak, kadınların her zaman söyleyecek sözü; dünyayı değiştirecek gücü olduğuna inanıyoruz.

Her türlü ayrımcılığın sona erdiği, kültürel, ekonomik ve siyasi hayatta kadınların hak ettikleri yere ulaştığı bir dünya temennisiyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.