Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler Lapta Huzur Evi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzur Evi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Zeki Çeler’e, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif eşlik etti.

Bakan Çeler ve ziyarette bulunan diğer yetkililer, yaşlılarla birlikte kahvaltı yaptı.Çeler, huzurevinde bakım gören yaşlılara çeşitli hediyeler vererek, sohbet etti.

Lapta Belediyesi, huzurevine yiyecek içecek ikramında bulunup, 2 yatak bağışlarken, EL-SEN de 6 yatak bağışladı.

Ziyarette basına açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yaşlıların toplumda son derece değerli ve önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Yaşlıların, daha üretken mutlu, huzurlu olabileceği bir huzurevi ortamı yaratmak için geçtiğimiz yıl çalışma başlattıklarını belirten Çeler, ülkedeki ekonomik koşullara rağmen, bu konuda adım atılacağını söyledi.

Bakan Çeler, huzurevi ve sosyal hizmetlere bağlı kurumlara toplumun vermekte olduğu ciddi desteğin daha da artırılmasını istedi.