banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

Çalışma saatleri bugünden itibaren değişiyor

Perşembe günleri hariç mesai 14:30'da bitecek..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:30
Çalışma saatleri bugünden itibaren değişiyor
banner337

Bakanlar Kurulu kararına göre, bugün başlayan yaz mesaisi 19 Eylül’e kadar sürecek.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30; Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

banner341
Kıbrıs  Türk Liman İşçileri Şirketinin  çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliğinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30; Perşembeleri ise 08.00 -12.00 ile 12.30 -17.30 arasında hizmet verilecek.

Düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren  Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde mesai saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 07.30-14.00 ; Perşembe günleri ise 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 olarak düzenlendi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı  sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları hafta içi 5 günün tümünde 07.45 – 14.45 arasında mesai yapacak.
Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Cumartesi ve Pazar günleri ise tatil olacak

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yaz Mesaisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni ek tedbirler bugünden itibaren uygulanıyor
Yeni ek tedbirler bugünden itibaren uygulanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
Güney'de 269 yeni vaka
Güney'de 269 yeni vaka
KKTC'de 22'si yerel 34 yeni vaka
KKTC'de 22'si yerel 34 yeni vaka
AB’den 6 bin doz Astrazeneca aşısı teslim alınacak
AB’den 6 bin doz Astrazeneca aşısı teslim alınacak
Tatar: "AB egemenlik talebimizi dikkate almalı"
Tatar: "AB egemenlik talebimizi dikkate almalı"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim