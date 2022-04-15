Çalışma Dairesi’nde Tam Gün Grev

“Hükümetin toplumu sürüklediği fakirleşme, yok oluş ve topluma ait kurumların özelleştirilmesi” anlayışına karşı yapılan grev nedeniyle Lefkoşa’daki daire önünde basın açıklaması yapıldı.

Bazı sendikaların da destek verdiği grevle ilgili açıklamalarda, Çalışma Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne (İPGM) “fırsat eşitliği gözetilmeksizin 11 kişinin istihdam edilmesi”ne de tepki gösterildi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuşmasında, uzun bir süredir sendikalar olarak mücadele başlattıklarını belirterek, “memlekette yapılan yanlışlardan” dolayı daire önünde toplandıklarını kaydetti.

İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne yapılan istihdamı da eleştiren Serdaroğlu, “Zor durumda olan hükümet” ve “içi boş maliye” söylemlerine dikkat çekerek, “Hükümet edenler param yok diyor ama tasarrufa gelince hiçbir adım atmıyor” eleştirisinde bulundu.

“PARASI OLMAYAN NASIL İSTİHDAM YAPAR?”

“Maliye ödenekli olmadığı” söylenerek merkeze istihdam yapıldığını ifade eden Serdaroğlu, “Parası olmayan nasıl istihdam yapar?” sorusunu sordu.

İhtiyaç olması durumunda istihdama karşı olmadıklarını dile getiren Ahmet Serdaroğlu, “İhtiyaç varsa Kamu Hizmeti Komisyonu vardır. Memur ve işçi alınması gerektiğinde ne yapılacağı bellidir” dedi.

Bu şekilde istihdamın “etik dışı” olduğunu savunan Ahmet Serdaroğlu, tepkilerinin buna karşı olduğunu söyledi.

Sendikaların yaptığı önerilere Başbakan’ın yazılı bir şekilde cevap verdiğini kaydeden Serdaroğlu, ancak sorulan sorulara, kaynak ve tasarruf tedbiri önerilerine açık cevap verilmediğini belirtti. “Çalışma başlattık, çalışma başlatacağız” diye bir cevap olamayacağını savunan Ahmet Serdaroğlu, sundukları önerilerin takvimlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Ne kadar gizleseler de mali protokolün içeriğini göreceğiz” diyen Serdaroğlu, “Protokolün içerisine, taşın altında ezilenleri koymamışlardır diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplumun alım gücünün düştüğüne işaret eden Serdaroğlu, böyle bir zamanda Hayat Pahalılığı’nın kaldırılması veya durdurulması gibi bir adım atılırsa, sendikaların bunun karşısında olacağını söyledi. Asgari ücretle ilgili bir şey yapılmayacaksa, sendikaların bunun da karşısında olacağını belirten Serdaroğlu, “Adaletli bir düzen yaratacaksa, bu mali protokol elbette ki bizim desteğimizi alacaktır” diye konuştu.

Serdaroğlu, hükümete yaptığı çağrıda, sundukları öneriler takvimlendirilip, yapıldıktan sonra kendilerinden fedakarlık istemesini talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, yok oluşa ve yoksulluğa karşı mücadele başlattıklarına işaret ederek, “Bizim derdimiz memleket gailesidir… Ancak hükümet edenlerin gailesi gelecek seçimlerdir” dedi.

1 Nisan’da sendikaların yaptığı grev ve eyleme dikkat çeken Bengihan, Başbakanlık önünde halkın öfkesini ve tepkisini hükümete yansıttıklarını kaydetti. Bu kalabalıktan hükümetin bir ders çıkaracağını düşündüklerini belirten Bengihan, “Popülizmle, yaptıkları istihdamlarla belediyeler battıysa aynı zihniyetin ürünü bugün burada yaşanıyor” şeklinde konuştu.

“CARİ BÜTÇE AÇIĞI VARSA İSTİHDAM YAPILMAZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u da eleştiren Güven Bengihan, “Cari bütçe açığı varsa, istihdam yapılmaz. Eğer yapılacaksa ihtiyaçlı olan elzem yerlere sınav açarak, fırsat eşitliğine uygun adaletli bir istihdam yapın” ifadelerini kullandı.

Sınavlarda yüksek not alıp, kadro yetersizliği nedeniyle bekleyen insanlar olduğunu anlatan Bengihan, buna karşın İşgücü Planlama Geliştirme Merkezi’ne 11 istihdam yapıldığını kaydetti. 11 istihdamla toplam çalışan sayısının 51 olduğunu ifade eden Bengihan, çalışanların, İPGM fonu aracılığıyla ödendiğini söyledi. Bengihan, “Bizim yaptığımız fona sahip çıkmaktır. Çünkü fonu batıracaklar” dedi.

Çalışma Dairesi kapsamında yapılan hizmetlerden alınan harçlar olduğunu belirten Bengihan, harçlara zam yapılarak, merkezde çalışanların maaşlarının ödeneceğini iddia etti.

“Bu yapılan sorumsuzluğu asla kabul etmiyoruz” diyen KTAMS Başkanı Bengihan, bu zihniyete destek verenleri de eleştirerek, “Bu halk bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Bengihan, sendikalar olarak hukuksuzluğun ve adaletsizliğin karşısında olacaklarını kaydetti.

Grev ve basın açıklamasına KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, DAÜ-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, Memur-Sen, DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş), TÜRK-SEN (El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen) ve HÜR-İŞ (Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş) destek verdi.