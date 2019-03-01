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Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da denetim yaptı

Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da denetim yaptı

01 Mart 2019 Cuma 17:21
Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da denetim yaptı

Çalışma Dairesi, Lefkoşa’da gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 6 inşaatın faaliyetini, gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurdu; 4 iş yerine ise yazılı uyarı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma Dairesi müfettişleri İş Yasası altında bulunan “1998 Sayılı İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" ile "35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" kapsamında Lefkoşa’da rutin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde bulundu.

Teftiş edilen 13 inşaattan 6’sı, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edildiği gerekçesiyle mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar durduruldu.

4 inşaata ise Çalışma Dairesi tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması amacıyla yazılı uyarı verildi.

Bakanlık, kapatılan veya uyarı alan şirketlerle ilgili şunları açıkladı:
“Dün ve bugün  Lefkoşa’da yapılan denetimlerde;  Hamitköy’de  Nazım Behlül’e ait inşaat ile  Özinanç İnşaat Şti. Ltd; Gönyeli’de Baştaşlar İnşaat Şti. Ltd. İle İrfan Göçen  İnşaat ve Emlak Şti. Ltd,  Dumlupınar bölgesinde ve  Gelibolu bölgesinde  Cysing Construction Ltd.’e ait iki  inşaat ;  İnşaat Tüzüğü’nün 6.maddesi 1. fıkrası;  60.maddesi (1)(2)(3) fıkrası, 26. Maddesi , 57.maddesi, 23. Maddesi  (1)(2) fıkrası,  66. Maddesi ,  62. Maddesi (2)fıkrası ve    İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 8.maddesi uyarınca kapatılmıştır. Hamitköy’de Labor  İnşaat Şti. Ltd,  Gönyeli’de Ali Kofalı Construction Ltd, Kızılbaş’ta Erkan Turan İnşaat Ltd.  Ve Marmara bölgesinde  Kızıl İnşaat Ltd’e ait inşaata ise, ilgili mevzuat kapsamında; tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması  için Çalışma Dairesi tarafından uyarı verildi.”

Son Güncelleme: 01.03.2019 20:42
Anahtar Kelimeler:
Kktc çalışma Dairesi Denetim
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