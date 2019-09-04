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Çalışma Bakanlığı ve GİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çalışma Bakanlığı ve GİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:08
Çalışma Bakanlığı ve GİGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı

SUCUOĞLU: “İSTİHDAM İÇİN HER TÜRLÜ OLANAK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocuk Köyü Derneği Girne Gençlik Gelişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokol ile Kuzey Kıbrıs’ta risk altında yaşayan çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik sosyal hizmetlerin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
Protokol ile birlikte GİGEM tarafından hazırlanan "Girne Gençlik Merkezi Genç İstihdamı Geliştirme Projesi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi Teşvik Prim Sistemi Fonu’ndan karşılanacak maddi destek ile hayata geçirilecek. 
Protokol ile toplumun dezavantajlı kesimlerine kesintisiz hizmet sağlanması, Aile Temelli Bakım Programı’nda yer alan, risk altında bulunan, koruma altında olan çocuk ve gençlere destek verilmesi ve topluma katkı konulması konusunda iki kurum arasında işbirliği yapılması hedefleniyor.

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“HEDEF GENÇLERE İSTİHDAM SAĞLAMAK VE BU ANLAMDA ONLARA EĞİTİM VEREBİLMEK”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, protokole imza koymadan önce yaptığı konuşmada, hedeflerinin gençlere istihdam sağlamak ve bu anlamda onlara eğitim verebilmek olduğunu belirtti.
Sucuoğlu, şu an özelde Girne ama önümüzdeki süreçte farklı ilçelerde, başka girişimleri de destekleyeceklerini belirterek, istihdam için her türlü olanak üzerinde çalıştıklarını vurguladı.
Bakanlığın giriş katında genç işsizlerin kaydını bırakabileceği bir merkez oluşturacaklarını belirten Sucuoğlu, oluşturulacak havuzda iş taleplerinin örtüştürüleceğini, bu şekilde genç işsizleri iş hayatına kazandırmayı hedeflediklerine işaret etti.
SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de, Girne Gelişim Merkezi’nin gençlerin sosyal ve mesleki anlamda eğitimlerini sağlamayı amaç edindiğini anlattı. Akter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katkılarından dolayı Bakan Sucuoğlu’na teşekkür etti. 
 

Son Güncelleme: 04.09.2019 19:15
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