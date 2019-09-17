Çalışma Bakanlığı: “Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borç yapılandırmasında olduğu bankanın kredi faizinde indirime gitmesi için gerekli girişim yapıldı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borç yapılandırmasında olduğu bankanın kredi faizinde indirime gitmesi için gerekli girişimin yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in sigortaların borçlu olduğu bir bankanın kredi faizlerini yükseltmesiyle ilgili iddialarını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazılı açıklaması şöyle:

“İddia edilen ilgili bankanın 22 Nisan 2019 tarihinde Sayın Zeki Çeler’in bakanlığı döneminde bakanlığa göndermiş olduğu yazılı talep üzerine konu Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nin gündemine gelmiş ve 30 Nisan 2019 tarihinde Sayın Zeki Çeler’in bakanlığı döneminde tüm seçenekler değerlendirilerek ilgili bankanın faiz yükseltme talebi Sosyal Sigortalar İdare Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

Ne kadar ilginçtir ki Şubat 2019 tarihinde boşalan Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi Başkanlığı’na Sayın Zeki Çeler’in bakanlığı süresince atama yapılmamış, İdare Meclisi Başkanlığı mevkii boş kalmış ve başkanlığı meclis üyelerinden birisi geçici olarak sürdürmüştür.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi , günümüzün ekonomik koşullarının değişmesi ve banka faizlerinin düşme eğilimine girmesi ile birlikte; ilgili bankaya söz konusu kredinin faizinde indirim yapılması yönünde gerekli girişimi yapmıştır. “