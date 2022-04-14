Çalışma Bakanlığı'ndan açıklama!

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Bazı medya organlarında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi , Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nin borcundan dolayı elektriğinin kesildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu üç kurumun elektrik borcu bulunmamaktadır. Borcu olmamasına rağmen, kurumlara ait binanın elektrik sigortaları sökülmüş ve vatandaşlara verilen hizmet iki günden beri aksatılmıştır.



Sigortalılarımız, saat 13.00’den itibaren, mesai saatleri içinde Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliği’ne, işveren prim destek ödemeleri için müracaat edebilirler.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, tüm halkımıza önemle duyurulur.