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Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye Başsağlığı Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında hayatını kaybeden 5 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye Başsağlığı Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında hayatını kaybeden 5 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 15:13
Çalışma Bakanı Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye Başsağlığı Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında hayatını kaybeden 5 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İdlib'de çatışmaları önlemek, Anavatan Türkiye’mizin sınır güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, rejim tarafından 10 Şubat tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman Türk askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim.”

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Son Güncelleme: 10.02.2020 18:22
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