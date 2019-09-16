banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102550
ALTIN
275.800
DOLAR
5.7164
STERLİN
7.1140
EURO
6.3011
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
banner307

Çalışma Bakanı Sucuoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti

Ziyarette SOS Çocuk Köyü personelinin özel bir tüzük altında, sosyal güvenlik konularında nasıl desteklenebileceği konusu da ele alındı.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti

Ziyarette SOS Çocuk Köyü personelinin özel bir tüzük altında, sosyal güvenlik konularında nasıl desteklenebileceği konusu da ele alındı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
Çalışma Bakanı Sucuoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti. 

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter Bakan Sucuoğlu’na SOS Çocuk Köyü’nü gezdirerek çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette SOS Çocuk Köyü personelinin özel bir tüzük altında, sosyal güvenlik konularında nasıl desteklenebileceği konusu da ele alındı.

Bakan Sucuoğlu imkânlar ölçüsünde SOS için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti. 

banner317
1- 6 yaş arası çocuklara yılın 11 ayı kesintisiz okul öncesi bakım ve eğitim veren SOS Kreş ve Anaokulunu ziyaret eden Bakan Sucuoğlu, çalışma atölyelerinde çocukları gözlemledi. 

Bakan Sucuoğlu, farklı nedenlerden dolayı ebeveyn bakımını kaybeden çocuklar ve gençler için aile tipi bakım sistemi de sağlayan SOS Çocuk Köyü’nde, ev ziyaretinde de bulundu ve SOS anne ve çocukları ile kahve içerek sohbet etti. 

Açıklamaya göre, SOS Çocuk Köyleri, dünyanın en büyük, bağımsız, kâr amacı gütmeyen sosyal gelişim organizasyonlarından biri olarak 135 ülkede hizmet veriyor. 


 

Son Güncelleme: 16.09.2019 12:54
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu SOS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
City Mall Avm talihlilerini belirledi! İşte kazananlar
City Mall Avm talihlilerini belirledi! İşte kazananlar
Zaroğlu İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü eleştirdi
Zaroğlu İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü eleştirdi
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Heyetini Kabul Etti
Gazeteci değişim programı başvuru süresi Çarşamba'ya kadar uzatıldı
Gazeteci değişim programı başvuru süresi Çarşamba'ya kadar uzatıldı
İthali yasak fişekle ruhsatsız avlanırken yakalanan 1 kişi tutuklandı
İthali yasak fişekle ruhsatsız avlanırken yakalanan 1 kişi tutuklandı
Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği, Lefkoşa ve Girne’de kurs düzenleyecek
Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği, Lefkoşa ve Girne’de kurs düzenleyecek
Ali Karavezirler'den Meriç’te vidanjör kazası ile ilgili açıklama
Ali Karavezirler'den Meriç’te vidanjör kazası ile ilgili açıklama
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi piknik düzenledi
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi piknik düzenledi
Haftalık trafik raporu..
Haftalık trafik raporu..
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim