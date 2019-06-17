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Çalışma Bakanı Sucuoğlu HAKSEN heyetini kabul etti

Çalışma Bakanı Sucuoğlu HAKSEN heyetini kabul etti

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:30
Çalışma Bakanı Sucuoğlu HAKSEN heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) heyetini kabul etti..Sucuoğlu’nun Bakanlıktaki makamında 14.00’te gerçekleşen görüşme nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşirken, HAKSEN heyeti bakan Sucuoğlu’na sendikanın bakanlıktan taleplerini iletti.

TÜRKMEN

Bakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarı dileyen HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen, topluma en iyi hizmetin sunulabilmesi adına Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak istediklerini kaydetti.
Emek piyasası, çalışma yaşamı ve sosyal hizmetler açısından toplumun tüm kesimlerine hitap eden bakanlığın, revizyona ihtiyaç duyan iş yasası, sendikalar yasası, grev ve referandum yasaları vb. yasaların yenilenmesini sağlayacağına yönelik inancını belirten Türkmen, grevlerin olduğu değil, sendikalarla siyasilerin iş birliğiyle icraat yapabileceği bir ortamın elde edilmesini istediklerini söyledi.
Sosyal Sigortalar Dairesi’nin daha verimli çalışabilmesi adına yeni binasının bitirilmesinin şart olduğunu belirten Türkmen, bununla birlikte İskele’de Çalışma Bakanlığı’na ait dairelerin binalarının yapımının da önem arz ettiğini belirtti.

SUCUOĞLU

Bakan Faiz Sucuoğlu da HAKSEN’le sağlık bakanlığı döneminde de verimli çalışmalar yapıldığını anlatarak, daha önce Turizm ve Sağlık Bakanlığı’nda olduğu gibi alınacak kararların süreçlerine STÖ’leri de katmayı hedeflediklerini belirtti ve aksi bir uygulamanın kendi anlayışında olamayacağının altını çizdi.
“Geçtiğimiz perşembe ve cuma tüm adayı gezdim... Bayram öncesi Sosyal Sigortalar binasına da gittim” diyen Sucuoğlu, Lefkoşa’da Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait bir merkezi binanın verim ve sunum açısından hem vatandaşı hem de çalışanları rahatlatacağının farkında olduklarını ifade etti.

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Yeni Erenköy’deki eski sağlık ocağının 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne çevrilebilmesi için Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle görüştüklerini belirten Bakan Sucuoğlu, devlet imkanlarını kullanmadan sponsorlarla dahi bu binanın hayata geçirilebileceğini kaydetti.
“Bugün bir Tren Yolu Polikliniği varsa, genel hastanemizin duvarları yapılmışsa bunda yardımsever iş adamlarımızın büyük katkıları vardır” diyen Sucuoğlu, bakıma muhtaçlar, kadın ve çocukları ilgilendiren birçok proje olduğunu, Engelsiz Yaşam Evi’nin ihalesine de 2019 yılı içinde çıkılıp 2020 yılında bitirmeyi hedeflendiğini belirtti.
Bakan Sucuoğlu, Sosyal Sigorta kapsamında olan vatandaşlara adım adım gidecek yeni bir uygulama üzerinde çalışıldığını da sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 17.06.2019 15:37
Anahtar Kelimeler:
HaksenFaiz Sucuoğlu
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