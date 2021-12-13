Çalışma Bakanı Koral Çağman aday olmayacağını vurguladı

Türk Lirası’na bağlı olarak halkın alım gücünün her geçen ‘saniye’ düşmeye devam ettiği şu günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yakın zamanda toplanması adına Başbakanlık ile istişare içinde olduğu öğrenildi.

“HEDEFİMİZ, ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA KOMİSYONU TOPLAMAK”

Kıbrıs Postası’na konuşan Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Koral Çağman, “Başbakan ile Komisyonun toplanması adına bir takım görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, çok yakın bir zamanda Komisyonu toplamak” dedi.

“HALKIN ALIM GÜCÜNÜN NE DENLİ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEMEK İÇİN KÖR OLMAK GEREK”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, “Seçimlerden önce Komisyonu toplayacağız” yönünde bir beyanı olduğunu anımsatan Çağman, “Hedefimiz hızlı davranmak. Halkın alım gücünün ne denli düştüğünü görmemek için kör olmak gerek. Mümkün olan en kısa zamanda toplantı gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLİ ADAYI DEĞİLİM AMA GİTMEDEN ÜLKEYE BİR KATKI KOYMAK İSTİYORUM”

Çağman, 23 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek erken genel seçimlerinde aday olmayacağını duyurarak, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarihi hafta sonuna kadar belirlemeyi hedefliyorum. Milletvekili adayı değilim ama gitmeden, ülkeye bir katkı koymak istiyorum” şeklinde konuştu.