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Çalışma Bakanı Hasipoğlu Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu'nu ziyaret etti

07 Mart 2022 Pazartesi 15:30
Çalışma Bakanı Hasipoğlu Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu'nu ziyaret etti

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu’nu ziyaret etti.

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Bakanlıktan verilen bilgiye göre Hasipoğlu, ziyarette, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Selahattin Baykıran ile görüştü, fabrikanın işleyişi ile ilgili bilgi aldı. 

Hasipoğlu, burada yaptığı konuşmada, kurumda 49 çalışandan 27’sinin kadın olduğunu ifade ederek, bunun son derece önemli bir rakam olduğunu kaydetti.

Kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Hasipoğlu, ayrıca Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu’nda 32. yılını tamamlayan Hatice Umut’u da özverili çalışma yaşamından dolayı tebrik etti, bakanlığın “8 Mart Kadınlar Günü Kupasını” armağan etti.

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Son Güncelleme: 07.03.2022 16:04
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