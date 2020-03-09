Çalıntı gemi niye Pazar günü limana yanaştı

Gazimağusa Limanına demirleyen her şeyi sahte geminin mesai saatleri yerine Pazar günü limana çekilerek boşaltılması soru işaretlerine neden oldu.

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Yaklaşık 1 aydır Gazimağusa açıklarında bekleyen

Geminin limana yaklaşarak boşaltma yapıldığı günün mesai saatleri dışında seçilmesi dikkatlerden kaçmadı.

23 Şubat 2020 Pazar günü gümrük memurlarına ek mesai ödenerek limana getirilen gemi boşaltılarak içindekiler bir işletmenin tırlarına yüklendi!

Şimdi soruyoruz, Bu işletme kime ait? Geminin boşaltılması için neden Pazar günü seçildi? Kim ya da kimler dolandırıldı? Kim kime ne kadar para ödedi? Söz konusu tarihte limanda kimler çalışıyordu? Hem gümrük memuru olup hem de iş yeri sahibi olan kim?

Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...

Muhalefette olanların söyledikleri hep şudur;

Bu ülke artık temiz toplumun ne olduğunu öğrenmelidir!

İktidara gelince de hep öncelikli görevleri arasında temiz toplum için çalışma yapacaklarını söylerler...

Bu da vatandaşın ruhunu okşar!

Çünkü kirlilik o kadar yüksek boyutlara gelmiştir ki...

Siyasetçi-iş insanı ve devletin bazı kurumlarının akıl almaz ilişkileri birleşince kirlilik de bir o kadar daha artmıştır!

Böyle olunca da vatandaş bıkıp usanır...

Ama artık kelle ister!

Kimdir ülkeyi kirli bir toplum haline getirenler diye marazlanır...

Onların deşifre edilmesi gerekir çünkü!

Ama ne gariptir ki arzulanan temiz toplum isteği bir türlü gerçekleşmez...

Bunun da birçok nedeni vardır aslında!

...

Geçen hafta bu köşede gündeme getirdiğimiz çalıntı gemi meselesi...

İyi ki de kaleme almışız!

Faydası olmuş ki bazı refiklerimizin de araştırıp gündeme getirmesiyle epey keyif aldık...

Çünkü ortada çok büyük sahtekarlık var burada!

Eğer ki temiz toplum olmayı gerçekten istiyorsak bunu için hayli iddialı olanlar için de büyük bir fırsattır bu...

Demek istediğimiz şudur;

İsmi de dahil tüm belgeleri sahte olan bu gemi meselesinin peşini bırakmamak gerekir...

Tabi ki gerçekten temiz toplum istiyorsak!

Bazı gerçeklerin perde gerisinde kalmasını istemiyorsak...

Başta temiz toplum isteyen siyasiler ve bu devletin kurumları için çok da güzel bir fırsat!

Bizim görevimiz gündeme getirmek...

Bunları ileriye taşımak ve tabi ki sonuçlandırmak da devletin ve yargının görevi artık!

...

Konuyla ilgili bazı ip uçları vermeye devam edelim o zaman...

İsmi ve belgeleri değiştirilen bu meçhul gemi yaklaşık 1 aydır açık denizde bekledi!

Neyi beklediğini şimdilik bilmiyoruz...

Ama bazı iş insanları bu geminin uzun bir süre beklediğini biliyordu!

Hatta birilerinin de gözetimindeydi...

Sahi kimdi acaba elinde dürbün ile bu gemiyi sürekli takip eden meraklı şahsiyet!

Bu gemiyle bir ilişkisi olabilir miydi acaba?

Yoksa macera arayan bir şahsiyet miydi dersiniz!

Ya da dedektifliğe özenen birisi olabilir mi...

Bir insan bu çalıntı olan gemiyi gece gündüz niye elinde dürbün ile izlesin ki!..

...

Bu her şeyi sahte olan geminin akıbetini çözecek olan en önemli mesele geminin limana yanaşarak boşaltıldığı gündür...

Bu işle ilgili olanlar ya da gerçekten temiz toplum isteyenler bunu önemle bir yere kaydetsinler lütfen!

23 Şubat 2020 tarihinden bahsediyoruz...

Pazar gününe denk geliyor!

Normal mesai günlerine ne oldu ki gemi Pazar günü kıyıya çekildi...

İşte bu tarihte limanda kimler çalışıyordu bize göre kilit isim onlardır!

Tabi ki ne tezgahlar döndüğünü bilenler var bilmeyenler var...

Eğer o kilit isimlerin ifadelerini alabilirseniz bu işi çözdünüz demektir!

Ama eğer her zaman olduğu gibi yukarılardan birileri telefona sarılıp da bu işin üzerine fazla gidilmemesi gerektiğini söylerse o zaman başka...

Temiz toplumu filan da unutun deriz!

Üzerine de buz gibi bir soğuk su içebilirsiniz...

Kirlilik de devam eder!

...

Bu konuda çok şey yazıldı ama yazılmayanlar da var...

Yani olayın başka kilit isimleri!

Farkındaysanız olayın bir nevi dolandırıcılık olduğu söyleniyor ama...

Dolandırılan isim ya da işletme bir türlü açıklanmıyor!

Çünkü bu gemi 23 Şubat tarihinde gümrük memurlarına ek mesai ödenerek limana geldi...

24 Şubat tarihinde de boşaltılıp bir işletmenin tırlarına yüklendi!

İlgili işletme de yüklü bir para ödedi...

Çeki alanlar da bozdurup parayı cebine koydu!

Sonra olay patlayıp gemi tutuklanınca demir ve çelikler işletmeni elinde patladı...

İşletme sahibi bu işten büyük zarar etti!

Konu şimdi mahkemede...

İyi de isimler niye açıklanmıyor ki!

Ortada büyük kazık yiyen bir iş insanı var...

Bunun mahkemelik olması ama basına yansımaması gayet manidardır!

...

Birkaç ip ucu daha verelim...

Bu konuyla alakalı olabilir mi onu artık ileride göreceğiz ama bir gümrük memurunun iş yerinden bahsediliyor sürekli!

Hem gümrük memuru hem de iş yeri sahibi...

Muhakkak ki işyerini kendi adına açmamıştır, bu işler genelde hısım akraba üzerine kayıtlı çıkar hep!

Devlet çalışanlarına ikinci iş yasak ya...

Hele de bir gümrük memuru olunca ve deşifre edilince maazallah kıyamet kopar değil mi ama!

Burada da soru şu;

Bu memur arkadaşa bu iş yerini hangi iş insanı açtı...

Mağazanın içini ed ağzına kadar malzeme ile doldurdu!

Bu bir hayır işi olabilir mi dersiniz...

Güler geçersiniz tabi ki aynen bizin yaptığımız gibi!

...

Temiz toplum istediklerini iddia edenlere sesleniyoruz...

Bundan daha güzel bir fırsat daha bulamazsınız!

Tabi ki biz de bu işin peşini bırakacak değiliz ama lütfen bizi de çok yormayınız...

Çünkü sizler devletin tepesinde oturan devleti temsil eden bireylersiniz!

Verdiğimiz ip uçlarını birleştirip, halkaları sağlıklı bir şekilde birleştirirseniz pek ala ki bu işin ardında yaşananları birkaç telefon görüşmesi ve tabi ki soruşturmayla ortaya çıkarabilirsiniz...

Ne demek istediğimiz çok iyi anladığınızı umuyoruz!