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Çalınan altın ve paraların miktarı açıklandı

Çalınan altın ve paraların miktarı açıklandı

07 Haziran 2019 Cuma 17:27
Çalınan altın ve paraların miktarı açıklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.40 sıralarında, Girne’de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak isimli kuyumcu dükkanı iki erkek şahıs tarafından soyuldu.

Soyguncular, iş yeri çalışanı kadını etkisiz hale getirdikten sonra altın ve paraları çalıp olay yerinden kaçtılar.

Polis, soyguncuların sirkat ettiği tespit edilen para ve altınların miktarını basınla paylaştı…

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Buna göre soyguncular, 9 tabla, 60 küçük kolyelik ve kolye standı, 2 bileklik standı, 3 küpe standı, 35 yüzük standı, bin 170 kolye, 80 kolye ucu, 165 bilezik, 363 bileklik, 348 yüzük, 670 çift küpe, 140 maşallah; 74 pırlanta kolye, 10 bilezik, 139 bileklik, bin 46 yüzük, 32 küpe ve 15 bin sterlin ile yaklaşık 4 bin Türk lirası değerinde Euro ve Türk Lirası madeni parayı tasarruflarında bulunan çanta içerisine koyup sirkat ettiler…

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdüren Polis, soyguncuları da her yerde arıyor…

(BRT/PGM)

Anahtar Kelimeler:
AltınçaldıHırsız
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