Çalınan altın ve paraların miktarı açıklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.40 sıralarında, Girne’de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak isimli kuyumcu dükkanı iki erkek şahıs tarafından soyuldu.

Soyguncular, iş yeri çalışanı kadını etkisiz hale getirdikten sonra altın ve paraları çalıp olay yerinden kaçtılar.

Polis, soyguncuların sirkat ettiği tespit edilen para ve altınların miktarını basınla paylaştı…

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdüren Polis, soyguncuları da her yerde arıyor…

(BRT/PGM)