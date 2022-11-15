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Çaldığı tableti takas etti!

15 Kasım 2022 Salı 13:55
Çaldığı tableti takas etti!

(Kamalı Haber) – Gemikonağı’nda meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yazan Tourjuman mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Bayraktar olayla ilgili bulguları aktardı. Bayraktar huzurda bulunan zanlı Yazan Tourjuman‘ın 13 Kasım 2022 tarihinde saat 18:35 raddelerinde
Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren Pawn Shop isimli iş yerinde vitrinde satışa arz edilen 1 adet Ipad Pro 5th Generation marka 1.450 dolar değerinde tableti sirkat ettiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 14 Kasım 2022 tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını ve ilk etapta itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis yapılan ileri soruşturmada söz
konu tableti Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıs ile dizüstü bilgisayar karşılığında takas ettiğini belirten zanlının tasarrufunda bilgisayarın bulunduğu ve emare olarak alındığını ancak söz konusu tabletin aranmakta olduğunu belirtti. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında devam eden soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını
talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca zanlının sağlık sorunları olduğu beyanında bulunulması üzerine doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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