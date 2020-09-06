banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.301
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.9127
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Çaldığı fişleri tuvalete saklamış

Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'ya kumar oynamak için giden ve fiş çaldığı tespit edilen zanlı İsmail Coşkun tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2020 Pazar 15:42
Çaldığı fişleri tuvalete saklamış
banner337
banner351

Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'ya kumar oynamak için giden ve fiş çaldığı tespit edilen zanlı İsmail Coşkun tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren kadın polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan 5 Eylül 2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'dan alınan şikâyette casinolarına müşteri olarak gelen zanlı İsmail Coşkun'un 1000 dolarlık oyun çipi satın aldığını 560 dolar kazandığını fakat kasaya gittiği zaman 3050 Dolar karşılığı olan oyun çipini kasada nakite çevirmeye çalıştığı bilgisi alınması üzerine bilahare Adli Şubeye celp edilen zanlının, mesele ile ilgili sorgulandığı sırada kazanmış olduğu çiplerin 1500 Dolarlık kısmını casinonun tuvalet kısmında bularak sirkat ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis soruşturma kapsamında Lord palace casino da incelenen kamera görüntülerinde zanlının 4 Eylül 2020 tarihinde 950 dolarlık çip satın aldığı 450 dolarlık oyun oynadığını kasada ise 4,150 dolarlık çipi nakide çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini zanlının çipleri nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 06.09.2020 16:09
Anahtar Kelimeler:
Polisiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, "Bizler barıştan yanayız ama hakkımızı korumakta da kararlıyız"
Tatar, "Bizler barıştan yanayız ama hakkımızı korumakta da kararlıyız"
İş kazası, 1 işçi ağır yarılı
İş kazası, 1 işçi ağır yarılı
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…
Denktaş, İstanbul’da Başarı Elde Eden Kktc’li Atletleri Kutladı
Denktaş, İstanbul’da Başarı Elde Eden Kktc’li Atletleri Kutladı
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali'nin KKTC gösterimi 12 Eylül’de…
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali'nin KKTC gösterimi 12 Eylül’de…
Barda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Barda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Bağımsızlık Yolu: “Karantinasız girişlere hayır”
Bağımsızlık Yolu: “Karantinasız girişlere hayır”
Erhürman: “Sürecin yönetilmemiş olması bizi duvara doğru götürüyor”
Erhürman: “Sürecin yönetilmemiş olması bizi duvara doğru götürüyor”
Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Vizyonunu Yarın Açıklayacak
Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Vizyonunu Yarın Açıklayacak
GİRNE’de İş Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı
GİRNE’de İş Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim