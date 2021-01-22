Çakmak’ın ölüm sebebi tespit edildi

Akdeniz’de, dün hayatını kaybeden Ergün Çakmak’ın ölüm sebebinin “hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı ve geçirmiş olduğu kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Akdeniz’de sakin Ergün Çakmak’ın (E-68) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı ve geçirmiş olduğu kalp krizi” olduğu belirlendi.