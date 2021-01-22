Çakmak’ın ölüm sebebi tespit edildi

Akdeniz’de, dün hayatını kaybeden Ergün Çakmak’ın ölüm sebebinin “hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı ve geçirmiş olduğu kalp krizi” olduğu tespit edildi.
22 Ocak 2021 Cuma 16:15
Son Güncelleme: 22.01.2021 17:22
Akdeniz’de, dün hayatını kaybeden Ergün Çakmak’ın ölüm sebebinin “hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı ve geçirmiş olduğu kalp krizi” olduğu tespit edildi.
Akdeniz’de, dün hayatını kaybeden Ergün Çakmak’ın ölüm sebebinin “hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı ve geçirmiş olduğu kalp krizi” olduğu tespit edildi.