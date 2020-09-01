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Çakıcı: “uzlaşmazlıklar Barışçı Yollarla Çözümlensin”

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Çakıcı: “uzlaşmazlıklar Barışçı Yollarla Çözümlensin”
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1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 

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Çakıcı, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, savaşın ne demek olduğunu bilen toplumların dünya barışının ne kadar önemli olduğunun da bilincinde olması gerektiğini belirtti.

Dünyada ve Ortadoğu'da yıllardır yaşanan yıkım ve acıların da böyle bir günde tekrar hatırlanması gerektiğini kaydeden Çakıcı, şöyle devam etti:

“1 Eylül Dünya Barış Günü'nü bu yıl bölgemizde çok ciddi bir savaş tehdidi altında karşılamaktayız. Ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz tabanında barındırdığı enerji kaynakları nedeniyle iştah kabartır durumda. Akdeniz’e kıyısı olsun olmasın emperyalist ülkeler bu kaynaklardan aslan payını kapma peşindedir. Uzlaşmazlıkların çözüm yolu savaş olmamalıdır. Savaşın hiçbir sorunu hakça çözdüğü görülmüş değildir. Sorunlara çözüm masada diplomasiyle bulunmalıdır. Ülkemiz Kıbrıs’ın da 46 yıldan beridir ateşkes ortamında olduğu gerçeğini de göz önünden uzaklaştırmadan, kalıcı barışa ulaşmanın yolunun da diplomasiden geçtiğinin altını bir kez daha çizmek gerekmektedir. Bu vesileyle, tüm dünyada var olan sorunların ve uzlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesi temennimizle birlikte, ülkemiz Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’deki uzlaşmazlıkların da barışçıl yollarla çözülmesi talebimizi yineler, yurdumuzda ve dünyamızda barışın hâkimiyetinin devamlı olması dileklerimizle insanlığın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü anarız”

(FEZ)
 

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