Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101363
ALTIN
222.967
DOLAR
5.3054
STERLİN
6.7800
EURO
5.9789
11,9 Kg kaçak tütün ele geçirildi
11,9 KG KAÇAK TÜTÜN ELE...
Lefke ve Bafra'da hırsızlık
LEFKE VE BAFRA'DA HIRSIZLIK
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak
Bisiklet hırsızı 5 gün daha...
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
banner282

Çakıcı Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Tüzük Hakkındaki Partisinin Görüş, Tespit Ve İddialarını Açıkladı

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Yerel iş gücünün desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve özel sektör çalışanlarının sendikalaşması yanında çalışanlara ek maaş desteği verilmesini” içeren tüzükle ilgili Partisinin tespit, görüş ve iddialarını...

Çakıcı Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Tüzük Hakkındaki Partisinin Görüş, Tespit Ve İddialarını Açıkladı

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Yerel iş gücünün desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve özel sektör çalışanlarının sendikalaşması yanında çalışanlara ek maaş desteği verilmesini” içeren tüzükle ilgili Partisinin tespit, görüş ve iddialarını...

14 Şubat 2019 Perşembe 11:42
Çakıcı Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Tüzük Hakkındaki Partisinin Görüş, Tespit Ve İddialarını Açıkladı

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Yerel iş gücünün desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve özel sektör çalışanlarının sendikalaşması yanında çalışanlara ek maaş desteği verilmesini” içeren tüzükle ilgili Partisinin tespit, görüş ve iddialarını açıkladı.

Çakıcı’nın açıkladığı TKP Yeni Güçler’in tespit, görüş ve iddiaları şöyle:

“1-Yerli İstihdamı Destekleme Fonu yabancı uyruklu çalışanı olan işverenlerin yapmak zorunda oldukları katkı ile devlet bütçeden yapılan katkılardan oluşturulan bir fondur . 

2-Yerli istihdamı destekleme fonu 10 yıldır vardır ve genellikle işverenler lehine kullanılmaktadır.

3-Bu fonun sahibi tüzükle kriterleri belirlenen yerli çalışanlar ve işverenlerdir. Mevcut haliyle fondan işverenler yararlanıyor. Yapılması öngörülen değişiklikle işçiler de yararlanmaya başlayacaktı.

4-Bazı işveren örgütlerinin, fonun kendileri tarafından kullanılmasını talep etmesi ise kabul edilebilir değildir. Bu talep, işçilerin fondaki haklarını gasp etmek anlamı taşımaktadır.

5-Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının fonunun kullanımıyla ilgili yapmayı planladığı tüzük değişikliği ile hem yerli işgücünü desteklemek hem de sendikalaşmayı teşvik etmeyi hedeflediği görülmektedir.

6-Söz konusu değişiklik önerilerinde en önemli nokta 2 yıl süreyle yapılması öngörülen maaş katkısı değil sendikalaşmanın teşvik edilmesidir. Özel Sektörde sendikalaşmanın teşvik edileceği hususu 4’lü koalisyon hükümetinin programında da vardır.

7-Hükümet ortakları kendi hükumet programlarında yer alan öneriyi bakanlar kurulunda onaylamamışlardır. Böylelikle 4’lü koalisyon hükümeti özel sektör çalışanlarının yanında olmadığını bir kez daha göstermiştir.

8-Özellikle hükümetin büyük ortağı olan CTP bir kez daha çalışanın yanında olmadığını göstermiştir.

9-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi ‘Zeki Çeler’in önerisi’ olarak kalmış, TDP dahi kurumsal olarak öneriye sahip çıkamamıştır.

10-Eğer, CTP gibi TDP’de bu hükümetteki ortaklarıyla anlaşamıyor ve ‘sin da gülle geçsin’ anlayışı ile suskun bir şekilde bakanlık koltuklarında oturmaya devam ediyor ise, bu ilkesiz siyaset anlayışında yok olup gidecektir.

11-CTP ve TDP’nin bu hükümette devamı artık bu tartışmalar sonrasında sorgulanır hale gelmiştir. Çalışanların haklarını koruyamayan bu partilerin bakanlarının hükümetteki varlık sebepleri sorgulanmalıdır. Özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasını teşvik eden bir öneri 4’lü koalisyon içerisinde engelleniyorsa emeğin yanında olduğu iddiasında olan bakanlar istifa etmelidirler. İstifa etmeyenler yalnızca koltuk sevdalısı bir konumdan öteye gidemezler.

12-Çalışanlar UBP ve DP gibi partilerin hükümet dönemlerinde yeterince ezilmiş, hakları budanmıştır ve sömürülmüştür. Maalesef hükümetler içerisindeki kendine sol diyen partiler de tüm bunlara seyirci kalmış ve emekçinin yanında duramamışlardır. Bugün de halen duramadıklarını bir kez daha göstermişlerdir.

13-Çalışanların sendikalaşmasının teşviki, hakça bir yaşam ve çalışanların refah düzeyinin artırılması bugün temel hedef olmalı ve bu amaçla mücadeleden çekinilmemelidir”.

(ÖZ/HA)

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüştü
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüştü
Meclis Sayıştay Komitesi Toplandı
Meclis Sayıştay Komitesi Toplandı
Karadeniz Kültür Derneği’nden Kınama
Karadeniz Kültür Derneği’nden Kınama
Ubp Heyeti, Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Ubp Heyeti, Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Kamu-iş Kamu Görevlilileri Yasa Tasarısı’nın Sendikaların Bilgisine Getirilmesini İstedi
Kamu-iş Kamu Görevlilileri Yasa Tasarısı’nın Sendikaların Bilgisine Getirilmesini İstedi
Başbakan Erhürman Ankara’da Sempozyumda Konuştu: “ombudsman Kamuya İyi Yönetim Kavramı Getirdi”
Başbakan Erhürman Ankara’da Sempozyumda Konuştu: “ombudsman Kamuya İyi Yönetim Kavramı Getirdi”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konserleri Verecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konserleri Verecek
Boğaziçi Direnişi Ve Şehitler Anıtı Yarın Açılacak
Boğaziçi Direnişi Ve Şehitler Anıtı Yarın Açılacak
Türk Cemaat Meclisi Milletvekiliyken 33 Yaşında Şehit Edilen Ve 55 Yıldır Kayıp Olan Cengiz Ratip Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Türk Cemaat Meclisi Milletvekiliyken 33 Yaşında Şehit Edilen Ve 55 Yıldır Kayıp Olan Cengiz Ratip Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim