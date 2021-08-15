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Çakıcı: “Vergi sisteminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebilir”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, vergi sisteminin ve vergi toplama biçiminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebileceğini kaydetti.

15 Ağustos 2021 Pazar 16:00
Çakıcı: “Vergi sisteminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebilir”

Patiden yapılan açıklamaya göre, Kanal T’de katıldığı programda konuşan Çakıcı, ülkede son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan elektriğe ve diğer ürünlere yapılan zamlar karşısında vatandaşın içinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakıcı, elektriğe, benzine, ekmeğe, tüp gaza yapılan zamları engellemenin yolunun, kurum ve gelir vergisi ödemeyen işletmelerin tespit edilip, ödemelerinin alınması olduğunu belirtti.

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TKP olarak “2018 Seçim Manifestosu'nda” da yer verdikleri “büyük gelirin” alınabileceği yerlerden vergi toplanmasıyla işe başlanması gerektiğini belirten Çakıcı, “Biz bunu ilk söylediğimizde gelirler 1.5 milyar civarındaydı ve devlet bunun hiçbir kısmını almıyordu. Türkiye ile elbette bir destek ilişkisi kuracağız ancak kendi maaşlarımızı ödemek için yalvarır pozisyona düşmemek için vergi reformunun hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yalnızca bunun yapılmasıyla bütün maaşların desteksiz ödenebileceği bir noktaya gelinir. Vergi reformu ülkemizde şarttır ve bu zamları da önleyecektir. TKP olarak bir gün hükümette yer alırsak ilk işimiz bu olacak. Siyasetçi-iş adamı ranta dayalı sonsuz haklar kaldırılacak" dedi.

Çakıcı, bütün partilerin aynı olduğu söylemlerine katılmadığını, TKP olarak bunu söyleyen tek parti olduklarını ifade ederek, çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi alınmasıyla ülkede yaşanan vergi adaletsizliğinin önlenebileceğinin altını çizdi.

Dik duran, ortaya vizyon koyan siyasetçilerin söz sahibi olmasıyla ülkede değişimin sağlanabileceğini vurgulayan Çakıcı, “eğer ciddi bir ekonomi programı yapılmış olsaydı, yapılan zamlara gerek kalmayacağını” öne sürdü ve “hükümet edenler birilerini koruyarak vergi reformları oluşturamazsa ve yeni ekonomik açılımlar gerçekleştiremezse, halkın dar ve düşük gelirlilerinin ezilmeye devam edeceğini” söyledi.

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Son Güncelleme: 15.08.2021 16:31
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