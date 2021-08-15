Çakıcı: “Vergi sisteminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebilir”

Patiden yapılan açıklamaya göre, Kanal T’de katıldığı programda konuşan Çakıcı, ülkede son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan elektriğe ve diğer ürünlere yapılan zamlar karşısında vatandaşın içinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çakıcı, elektriğe, benzine, ekmeğe, tüp gaza yapılan zamları engellemenin yolunun, kurum ve gelir vergisi ödemeyen işletmelerin tespit edilip, ödemelerinin alınması olduğunu belirtti.
Çakıcı, bütün partilerin aynı olduğu söylemlerine katılmadığını, TKP olarak bunu söyleyen tek parti olduklarını ifade ederek, çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi alınmasıyla ülkede yaşanan vergi adaletsizliğinin önlenebileceğinin altını çizdi.
Dik duran, ortaya vizyon koyan siyasetçilerin söz sahibi olmasıyla ülkede değişimin sağlanabileceğini vurgulayan Çakıcı, “eğer ciddi bir ekonomi programı yapılmış olsaydı, yapılan zamlara gerek kalmayacağını” öne sürdü ve “hükümet edenler birilerini koruyarak vergi reformları oluşturamazsa ve yeni ekonomik açılımlar gerçekleştiremezse, halkın dar ve düşük gelirlilerinin ezilmeye devam edeceğini” söyledi.