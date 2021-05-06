Çakıcı: “Uluslararası hukuka uygun değildir”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türklerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde bireysel ve toplumsal hakları bulunduğunu belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in sanki birinin icazetinde vatandaşlık veriliyormuş gibi konuşma yapmasının kendisini bağladığını kaydetti. Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, bu konudaki yanıtlarının uluslararası hukuka uygun olmadığını iddia etti.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi”nde toplam milletvekili sayısının 3’te biri, 10 bakanlığın 3’ü ve veto hakkı bulunan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı toplumsal haklarının da Kıbrıs Türklerine ait olduğunu ifade etti.

Çakıcı, “1964’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bozulan şekli nedeniyle Kıbrıs Türklerinin bu hakları Kıbrıs Rumları tarafından gasp edilmiş durumdadır. Bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti de haliyle meşru değildir” dedi.

Anastasiadis’in doğru bir ifade kullanmadığını kaydeden Çakıcı, “Çünkü biz, zaten Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağıyız. Belki de bize vatandaşımız demek yerine ortağımız demesi daha doğru olacaktı. Bu polemiği Sayın Anastasiadis provoke etmek amacıyla başlattı” ifadelerini kullandı. Çakıcı şöyle devam etti:

“Belli ki Sayın Tatar ve ailesi de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını almış durumdadır ve bunu yapabilme hakkı vardır. Sn. Tatar, istemeseydi almayabilirdi. Şimdi de ‘Mümkün olsa ben iade ederim’ cümlesine usulen, gitsin Güney’deki İçişleri Bakanlığı’na bireysel olarak başvursun ve vatandaşlık iptalini istesin. Bu da Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına uygunsa gerçekleşebilir. “

Çakıcı, muhalefet partilerinin konuya bireysel haklar açısından yaklaşmalarını doğru bulmadığını ifade ederek, “Çünkü Kıbrıs Türk halkının bireysel hakları dışında toplumsal hakları da vardır, vatandaş olma, pasaport alma Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bireysel haklarıdır. Ancak toplumsal hakları da göz ardı etmemek gerekir. Bu haklar arasında en önemlilerinden bir tanesi de Kıbrıs’ın bütününde Kıbrıs Türklerinin hakkı olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın güneyindeki petrol yataklarında da Kıbrıslı Türklerin yüzde 40 hakkı olduğunu belirten Çakıcı, federal bir anlaşma hedefinin unutulmaması ve bu doğrultuda mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

Çakıcı, “Bu mücadele verilirken de, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bireysel hakları yanında toplumsal haklarının da varlığı savunulmalıdır” dedi.