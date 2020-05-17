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Çakıcı: “Ülkede yönetim sorunu var”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı  Mehmet Çakıcı, Hakikat Web TV'de bir programda değerlendirmelerde bulundu..

17 Mayıs 2020 Pazar 11:46
Çakıcı: “Ülkede yönetim sorunu var”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı  Mehmet Çakıcı, ülkede yönetim sorunu olduğunu iddia ederek, “Liderlik edecek, vizyon ortaya koyacak ve ülkenin kaderini olumlu yönde değiştirecek hükümetlere ihtiyaç olduğunu” söyledi.
Çakıcı, normalleşme sürecine girilmesi ve alınan tedbirlerle ilgili birçok soru işareti bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: 
“Açılan iş yerlerinde kim nasıl davranacak, nasıl hizmet verecek bilinmemektedir. Bunları denetleyecek uzmanlar kimlerdir? Denetleyecek uzmanların eğitimleri nedir? Denetlemeler hangi kriterler ve konularda yapılacaktır? İnsanlar sertifika almadan, eğitim sürecinden geçirilmeden, kriterler ve vizyon oluşturulmadan hayat normalleştirilmeye başlandı. Bu ikinci bir virüs dalgasının çıkması için bir davetiye niteliği taşıyor. Geçen defa başarılı olduk, belki bu defa bu tedbirsizlikler yüzünden başarısız olacağız. İşin içine Bilim Kurulu, eğitim kurumları olan üniversiteler ve enstitüler de dahil edilmeli. Çok uzağa gitmemize gerek yok Türkiye'ye bakarsak bunların yapıldığını görebiliriz. Covid -19 tedbirleri nedeniyle artık kriterli ve denetimli bir yaşam tarzına alışmamız gerekiyor. Türkiye ve dünyada kriterli bir yaşamın oluşmaya başladığını bizde ise gelişigüzel ve bilimdışı kararlar alınıyor.” 
Hükümetin bu dönemde “virüsü yendik” açıklamalarını da yorumlayan Çakıcı, bunu; “evlere kapatarak, önlemler alan halkın başarısı ve duyarlılığı” olarak gördüğünü belirtti.
Virüs tehdidinin hala devam ettiğini, ikinci bir dalga gelebilme riskinin bulunduğunu ifade eden Çakıcı, virüsün önümüzdeki kış tekrar karşılarına çıkabileceği ihtimali olduğunu kaydetti.

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Çakıcı, hangi hükümet olursa olsun katkı istendiği zaman her zaman katkı koymaya ve herkesle işbirliği içinde çalışmaya ve düşüncelerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:  
“Yıllar geçti Şartlı Tahliye Tüzüğü değişmedi. Bugün hala kritersiz ve bilimsel donanımdan yoksun, çok eski bir tüzük olarak aynı şekilde kullanılmaktadır. Bunu cezaeviyle ilgilenen herkes biliyor. Böyle Adaletsiz Şartlı Tahliye Tüzüğü olamaz. Bizim bu ülkede kendi insanımıza yaptığımız kötülük hiçbir yerde yapılmıyor. Asıl sorun, Kıbrıs'ta bizim yönetim sorunumuz olduğudur. Bize liderlik edecek, vizyonu olan, ülkenin kaderini olumlu yönde değiştirecek hükümetlere ihtiyaç vardır. Vergi reformu, Tarım reformu, Kamu reformu, Faiz Yasası, Polisin Sivile Bağlanması gibi yapılması gereken işler vardır. Bunlar düzelmeden değişim olmaz, yapılabilmesi için de arkanızın temiz olması gerekir.”
Hükümetin banka kredilerini 3 ay ertelemesiyle ilgili de konuşan Çakıcı, bankaların bu süreçte herkesi tek tek aradığını, 3 ay ertelenen kredilerin faizlerinin de eklenerek kredilerin daha da yüklü hale getirilerek tekrar talep ortaya koyduklarını söyledi. 
Çakıcı, bu ertelemenin hiçbir işe yaramadığını, kredilerin öteleme şeklinde olması halinde ancak borcu olan bireylere yarayabileceğini, aksi takdirde kişileri daha da ağır bir yükün altına soktuğunu vurguladı. 
Çakıcı, böyle giderse kredilerini ödeyemeyen pek çok insanın evini, arabasını kaybetmekle karşı karşıya kalabileceğini, bankaların 3 ay kar elde etmemesi ile batmayacağını kaydetti. Mehmet Çakıcı, hükümetin bu dönemde radikal kararlara imza atamadığını, bankaları karşısına alamadığını ve yüksek faizler altında insanların ezilmesine göz yumduğunu savundu.
 

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Son Güncelleme: 17.05.2020 12:14
Anahtar Kelimeler:
Kktc YönetimMehmet çakıcı
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