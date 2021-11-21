Çakıcı ülke yönetimini eleştirdi

Kanal T'de Mahmut Doğan ile Gazete programında konuşan Çakıcı, gündeme yansıyan konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk halkının kötü yönetimler nedeniyle çöküş noktasına geldiğini belirten Çakıcı, vatandaşın ard arda yapılan zamlar sonrasında çok zor günler geçirdiğini söyledi. Çakıcı şöyle devam etti, "İnsanlar evlerine ekmek, yiyecek götüremeyecek, kiralarını ödeyemeyecek, işlerini sürdüremeyecek duruma gelmişlerdir. Kötü yönetimlerin sonucunda ortaya çıkan bu durum, pandemi döneminde zaten zor durumda olan insanların refah ve gelir düzeylerinin daha da gerilemesine neden olmuştur. Hükümet edenler partizanca işe alımlarla devletin ekonomik yükünü büyütme yolunu seçerek, düzgün gelir elde edilemeyince tabiki bütçe açıkları doruk noktasına ulaşmıştır. Yapılan açıklamalara bakılınca devletin borç alma limitleri dolmuş durumdadır. Devlet kredi alabilecek durumdan çıkmıştır. Siyasetçi büyük şirketlerin tehdidi altında hayatına devam etmektedir. Bugünün siyasetçisi devlet idaresini, Türkiye'den yalvarma metodu ile para isteme noktasında bir siyasi duruş sergiliyor. Ben yönetemem her şeyi Ankara'dakiler bilir diyerek ve oradan borç isteyerek siyasetlerini sürdürmektedirler. Böyle olunca da yalnızca kurultay yarışları ile çıkar ve rant kavgası yapmaktan öteye geçememektedirler. Türkiye'den parayı alayım çevreme, eşime, dostuma dağıtayım. Çevremdeki partilileri işe alayım, kurultayı kazanayım telaşıyla siyaset yapılmaktadır. Hükümet oluncada rant elde edilen kişilerin kontrolü ve tehdidi altında olmaları nedeniyle de bugünkü siyasetçi reformları yapamamaktadır. Korkak bir siyaset ortaya koymakta ve büyük birkaç tane şirketin kontrolü altında hareket etmektedir" dedi.

Mehmet Çakıcı, bugün neye ihtiyacımız var sorusunun özellikle bu dönemde çok daha önemli olduğunu belirterek cesur ve kararlı bir siyasi duruşa ihtiyacımız olduğunun altını çizdi. Cesur siyaset içerisinde, Vergi ve Tarım Reformu'nun hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, "Sanal betlerin vergilendirilmesi lazımdır. Faiz Yasası geçirilerek ülke insanı yüksek faizler altında ezilmekten kurtarılmalıdır. Zamlar altında ezilen halkın refah düzeyini yükseltmek için ciddi bir ekonomik kalkınma programına ihtiyaç vardır. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda bu partilerin tümü bırakın bu reformları hayata geçirmeyi konuşmaktan bile aciz durumdadır" şeklinde konuştu.