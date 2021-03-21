Çakıcı, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını eleştirdi

TKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çakıcı, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çekilmesi konusunda açıklama yaptı.

Sözleşmenin, Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ile bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirlediğini kaydeden Çakıcı şöyle devam etti:

“Türkiye’de de Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı bir kararla İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması yanlış bir uygulama olmuştur. Bu kararın arkasında İstanbul Sözleşmesinin açıklayıcı metninde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve engellilik durumu, medeni hal, göçmen ve mültecilik gibi durumlarda ayrımcılık yapılmaması gerektiği vurgulanmasının bulunduğu belirtilmektedir. Son zamanlarda medyada da yer alan bazı siyasilerin LGBT haklarına yönelik ayrımcılık içeren politikaları ve ‘LGBT’nin bir hastalık olduğu’ şeklinde ortaya konulan bilimden uzak görüşleri, İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılmasına yönelik ilk işaretleri olmuştu. Bugün, bu geri kalmış muhafazakâr ve bilim dışı siyaset İstanbul Sözleşmesini ortadan kaldıran ve kadın hakları bağlamında insan haklarını geriye götüren bir noktaya kendini taşımıştır"

Çakıcı, İstanbul Sözleşmesi’nin ciddi bir uluslararası sözleşme olduğunu, bu sözleşmenin yürürlüğe konması ve gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.



