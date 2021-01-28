banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Neremiz doğru ki!
Neremiz doğru ki!
Bu nasıl kapanma?
Bu nasıl kapanma?
Kırk haftada zor bitecek aşılama stratejisi acil gözden geçirilmelidir!
Kırk haftada zor bitecek aşılama...
Ne istiyoruz?
Ne istiyoruz?
banner376

Çakıcı: “Tüm bölgeler aynı anda kapatılmalı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, tüm bölgelerin aynı anda kapatılması gerektiği görüşünü belirtti.

28 Ocak 2021 Perşembe 13:00
Çakıcı: “Tüm bölgeler aynı anda kapatılmalı”
banner337
banner351

Lefkoşa, 28 Ocak 21 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Lefkoşa ve Girne’yi kapatarak yerel yayılmanın önlenemeyeceğini, tüm bölgelerin aynı anda kapatılması gerektiği görüşünü belirtti.

TKP Yeni Güçler Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Çakıcı, Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirerek, Kıbrıs Türk halkının panik içinde çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Meclis ve hükümetin ise halktan kopuk bir çizgide olduğunu ileri sürdü.

Çakıcı, bütçe görüşmelerini izlerken, bunun çok daha net bir şekilde gözler önüne serildiğini savunarak, daha dün hükümette olan partilerin sorunlar konusunda yaptıkları konuşmaların birbirini suçlamaktan öteye gidemediğini görmekten üzüntü duyduğunu kaydetti.

Var olan yapıya güvenin kalmadığını belirten Çakıcı, salgın döneminde ülkede çözüm bekleyen onca sorun varken, karşılıklı suçlama oyunlarının yerine çözümler konusuna yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Virüsün dünya genelinde etkisini artırdığı kış aylarında alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu savunan Çakıcı, hükümetin, bir kaç iş insanının baskısı sonucunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin tüm uyarılarına rağmen kapanma kararını iki bölgeye indirgeyerek, toplum sağlığını riske attığını iddia etti.

banner341
Çakıcı, alınması gereken önlemler zamanında ve doğru şekilde alınmazsa Lefkoşa ve Girne’nin kapatılmasının yeterli olmayacağını savunarak, 11 Ocak'ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kapanma kararının Bakanlar Kurulu tarafından neden geç kalınarak hayata geçirildiğini sordu.

Mehmet Çakıcı, daha fazla gecikmeden bilimin ışığında gerekli tüm düzenleme ve planlamaların acilen yapılması gerektiğini bildirdi.

Çakıcı, kapanma kararından en fazla etkilenecek kesimin özel sektör çalışanları olduğunu da kaydederek, “Özel sektör çalışanları üvey evlat mı?” diye sordu. Özel sektör çalışanlarının maaş endişesi yaşadığını ifade eden Çakıcı, “Hükümet bu konuda nasıl bir önlem aldı net olarak bilinmiyor” dedi.

Mehmet Çakıcı, ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

(AF/ŞEB)

banner360
Son Güncelleme: 28.01.2021 14:22
Anahtar Kelimeler:
KKTC KAPANMAMehmet çakıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: Bugün şu ana kadar 32 pozitif vaka var
Pilli: Bugün şu ana kadar 32 pozitif vaka var
KAMU-İŞ çalışanları 14 gün boyunca karantinada
KAMU-İŞ çalışanları 14 gün boyunca karantinada
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Mehmetçik Göleti’nde yanık lastik atıkları tespit edildi
Mehmetçik Göleti’nde yanık lastik atıkları tespit edildi
TDP: “Temel hedef vakaları en aza indirmek”
TDP: “Temel hedef vakaları en aza indirmek”
Tabipler Birliği hemen tam kapanma kararı istedi
Tabipler Birliği hemen tam kapanma kararı istedi
Emek Platformu: “Asgari ücret en düşük devlet çalışanı maaşına endekslensin”
Emek Platformu: “Asgari ücret en düşük devlet çalışanı maaşına endekslensin”
Aşılar Lefkoşa’daki Merkez Deposu’nda
Aşılar Lefkoşa’daki Merkez Deposu’nda
Saner: "Teşekkür ediyoruz"
Saner: "Teşekkür ediyoruz"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim