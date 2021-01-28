Çakıcı: “Tüm bölgeler aynı anda kapatılmalı”

Lefkoşa, 28 Ocak 21 : Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Lefkoşa ve Girne’yi kapatarak yerel yayılmanın önlenemeyeceğini, tüm bölgelerin aynı anda kapatılması gerektiği görüşünü belirtti.

TKP Yeni Güçler Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Çakıcı, Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirerek, Kıbrıs Türk halkının panik içinde çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Meclis ve hükümetin ise halktan kopuk bir çizgide olduğunu ileri sürdü.

Çakıcı, bütçe görüşmelerini izlerken, bunun çok daha net bir şekilde gözler önüne serildiğini savunarak, daha dün hükümette olan partilerin sorunlar konusunda yaptıkları konuşmaların birbirini suçlamaktan öteye gidemediğini görmekten üzüntü duyduğunu kaydetti.

Var olan yapıya güvenin kalmadığını belirten Çakıcı, salgın döneminde ülkede çözüm bekleyen onca sorun varken, karşılıklı suçlama oyunlarının yerine çözümler konusuna yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Virüsün dünya genelinde etkisini artırdığı kış aylarında alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu savunan Çakıcı, hükümetin, bir kaç iş insanının baskısı sonucunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin tüm uyarılarına rağmen kapanma kararını iki bölgeye indirgeyerek, toplum sağlığını riske attığını iddia etti.

Çakıcı, alınması gereken önlemler zamanında ve doğru şekilde alınmazsa Lefkoşa ve Girne’nin kapatılmasının yeterli olmayacağını savunarak, 11 Ocak'ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kapanma kararının Bakanlar Kurulu tarafından neden geç kalınarak hayata geçirildiğini sordu.

Mehmet Çakıcı, daha fazla gecikmeden bilimin ışığında gerekli tüm düzenleme ve planlamaların acilen yapılması gerektiğini bildirdi.

Çakıcı, kapanma kararından en fazla etkilenecek kesimin özel sektör çalışanları olduğunu da kaydederek, “Özel sektör çalışanları üvey evlat mı?” diye sordu. Özel sektör çalışanlarının maaş endişesi yaşadığını ifade eden Çakıcı, “Hükümet bu konuda nasıl bir önlem aldı net olarak bilinmiyor” dedi.

Mehmet Çakıcı, ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

(AF/ŞEB)