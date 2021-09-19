Çakıcı: “Toplum olarak ruh sağlığımız tehlike altında”

Sim TV'de Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs programında konuşan Çakıcı, gündemde bulunan önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkemizde paraya olan ihtiyaca ve para kaynaklarının artırılması için neler yapılması gerektiğine işaret eden Çakıcı, TKP olarak hazırladıkları bir manifesto olduğunu ve el broşürü olarak halka da ulaştırmak istediklerini söyledi. Çakıcı, Vergi Reformu'nun yapılmasının gerekliliğini ifade ederek şöyle konuştu,"Turizm ve eğitim adı altında %0 Kurum ve Gelir Vergisi muafiyeti olan çok büyük şirketler var. Bunların getirileri 2 milyar TL'dir. %20 Kurum ve Gelir Vergisi alınsa 300 milyon TL yapar ki ekstra kaynak elde edilmiş olacaktır. Hastane kuran biri olarak ben de bir çok kişi gibi Kurum ve Gelir Vergisi'ni ödüyorum. 5 yılı dolduran herkes, Kurum ve Gelir Vergisi ödemelidir" dedi.

Tarım Reformu'nun da yapılmasının gerekliliğine işaret eden Çakıcı, bütün dünyada, AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, bizim ülkemizde ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığını görüldüğünü söyledi. Mehmet Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğu uyarısında bulundu. Bir diğer zenginleşen sektör olan bankalarla ilgili Faiz Yasası'nın da ihmal edilen bir diğer konu olduğuna vurgu yapan Çakıcı, ekonomik olarak geçtiğimiz bu zor dönemde insanımız için önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Mehmet Çakıcı, yapılacak çok iş olduğunu belirterek, Polisin Sivile Bağlanması, Hukuk reformu, Kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, Genel Sicil affının, işkence ile mücadele, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve uyuşturucu trafiğinin de önlenmesi için etkin tedbir uygulamanın bunlardan birkaçı olduğunu, parti olarak bunları hayata geçirmek için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Mehmet Çakıcı, programda pandemi döneminde toplumun içinde bulunduğu ruh sağlığı konusunda da açıklamalarda bulundu. İnsanların Covid-19 riski yaşarken psikolojik bir travma geçirdiklerini belirten Çakıcı, insanlığın bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte bir takım ruhsal rahatsızlıklar yaşadıklarını, şüphe, depresif belirtiler, moral bozukluğu ve çökkünlük ve buna bağlı olarakta istatistiklere yansıyan ruhsal bozukluklar da yaşanan artışlara işaret etti. Çakıcı, dünya'da şu anda sadece Covid-19 pandemisi değil, ruhsal bozuklukların da arttığı bir pandemi daha yaşandığını kaydederek, ülkemizde pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında meydana gelen artışa dikkat çekti. Ruhsal sıkıntıların arttığı dönemlerde alkol ve uyuşturucu kullanımının çoğaldığını kaydeden Çakıcı, alkol ve uyuşturucu kullanımının artmasının da suç oranlarının artmasına yol açtığını söyledi. Çakıcı, aile içi şiddet olaylarının da %40 arttığını belirterek, intiharlar ve anti depresan ilaçların kullanımında yaşanan artışa da dikkat çekti. Çakıcı, "Çok yüksek bir düzeyde ruhsal hastalıkların yayıldığı bir durum içindeyiz. Aslında toplum depresyonda diyebiliriz. Ben 30 yıllık psikiyatristim. Meslek hayatımda ilk kez bu dönemde bu kadar çok acil arama ve başvuru alıyorum. Sıkıntı yaşayan insan sayısı %20 civarındaydı. Son dönemde bu iki katına çıktı. Hastalanmayan %20 kadar kişi de hastalanmaya başladı. Hafif olanlar ise ağırlaştı" diye konuştu.

TKP Genel Başkanı Çakıcı, son 20 yıldır sosyal demokrat bir yönetimin iktidara gelmediğini belirterek, "Gelseydi ülkede yaşanan bir çok soruna izin verilmezdi. Bu noktada büyük görev vizyon sahibi siyasetçilere düşüyor. Bunun düzeltilme şekli Meclis ve halkın iradesidir, bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir" dedi. TKP olarak seçime hazırlanarak gireceklerini kaydeden Çakıcı, Sol'da iş birliği noktasında da ellerinin havada olduğunu, bu çağrının birlikte hareket etme, ya da ittifak olarak yapılabileceğini dile getirmeye devam ettiklerini, her türlü fedakarlığı yapma konusunda da kararlı olduğunu ifade etti. Çakıcı, TKP ve TDP'nin birlikte hareket etmesinin de parti tabanlarından gelen istek açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.