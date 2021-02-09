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Çakıcı: “Temel tüketim mallarına acilen Narh getirilmelidir”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni- Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin, uzman kurumlardan yardım alarak temel gıda ve temizlik mallarını saptaması ve maliyet fiyatlarına çok kısıtlı kar limiti de ilave edilerek üst satış fiyatları (Narh) belirlemesi gerektiğini söyledi. 

09 Şubat 2021 Salı 16:15
Çakıcı: “Temel tüketim mallarına acilen Narh getirilmelidir”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni- Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin, uzman kurumlardan yardım alarak temel gıda ve temizlik mallarını saptaması ve maliyet fiyatlarına çok kısıtlı kar limiti de ilave edilerek üst satış fiyatları (Narh) belirlemesi gerektiğini söyledi. 
Çakıcı, narhlı fiyatların kamuoyuyla paylaşılmasının ardından caydırıcı cezalarla piyasa denetiminin yapılmasını talep etti. 
Yazılı açıklama yapan Çakıcı, salgınla mücadele çerçevesinde uygulanan kapanmaların ekonomik olarak halkı olumsuz etkilediğini, asgari ücretle dört kişilik bir ailenin bir hafta bile geçinemediğini belirtti. 

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Bunun yanında, devlet tarafından fiyat denetimi yapılmadığından krizi bahane ederek fahiş karlılıkla satışlar yapıldığını savunan Çakıcı, geliri azalan veya gelirsiz kalıp birikimlerini tüketmekte olan insanların beslenebilmeleri için temel gıda maddelerinin fiyatlarının denetim altına alınması gerektiğini kaydetti. 
Çakıcı, “Alanında uzman kurumlardan da yardım alınarak temel gıda ve temizlik malları saptanmalı ve bunların maliyet fiyatlarını çok kısıtlı kar limiti de ilave edilerek üst satış fiyatları (narhlı fiyatları)  belirlenip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra da caydırıcı cezalarla piyasa denetiminin yapılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.
Hükümete ‘dışardan yardım bekleyerek ülkedeki krizi seyretmek yerine, kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek uygulanması mümkün olan tedbirleri alma’ çağrısı yapan Çakıcı, “İlk adım olarak vurgun nitelikli haksız kazançları önleme adına temel tüketim mallarına narh uygulamasını acilen hayata geçirmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. 
 

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Son Güncelleme: 09.02.2021 18:30
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