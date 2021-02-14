Çakıcı: “Tedbir kapanma değil, bilimsel program olmalı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin aldığı kararlarda bilimsel görüş eksikliğine vurgu yaparak, tedbirin kapanarak alınamayacağını, sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi için bilimsel programın uygulanması gerektiğini söyledi.

Genç TV'de Muazzez Gazihan'ın sunduğu Siyasetin Satır Arası programında konuşan Çakıcı, Covid-19 sürecinde alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çakıcı, hükümetin aldığı kararlarda bilimsel görüş eksikliği olduğunu savunarak, “ülkede şu anda Covid-19'u önleme programının olmadığını” iddia etti.

Yapılanın, açılıp kapanma, PCR testleri ve çıkan vaka sayılarının tespiti olduğunu kaydeden Çakıcı, önleme adına program olmayışının en büyük eksiklik olduğunu söyledi. Çakıcı, TKP Genel Başkanı ve bir psikiyatrist olarak yaklaşık bir yıldır bu konuyla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını belirterek şöyle devam etti, "Uyuşturucu Önleme, Çocuk İstismarını Önleme ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Programı gibi bir önleme programına ihtiyaç olduğunu bıkmadan usanmadan anlattık. Kimse söylediklerime alınmasın ancak sesimizi duyan olmadı" dedi.

Hükümetin geçen mart ayında ülkede ilk vaka görüldüğü zaman bilimsel bir program açıklaması gerektiğini belirten Çakıcı, “Programın birinci ayağında eğitim programları, ikinci ayağında ise hukuksal tedbirlerin olması gerekiyordu” dedi. Çakıcı, hukuksal tedbirlerinin gücünün eğitimle birleşmemesi durumunda başarısız olunacağı belliydi diyerek, yine gelinen kapanma aşamasına dikkat çekti. Eğitim programı ayağında bütün işletmelerin yeni yaşam biçimine alışarak sertifikasyon işleminden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çakıcı, denetim konusun da çok önemli olduğunu, denetçi yetiştirilerek iş yerlerinin denetlenmesi gerektiğini söyledi.



İnsanların yeni yaşam biçimine geçişiyle ilgili hazırlıkların yapılmadığına vurgu yapan Mehmet Çakıcı, tedbirin kapanma olmadığını, kapanma olunca ekonominin de çöktüğünü, ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Çakıcı, Meclis'teki muhalefet partilerini de bu konuda çok zayıf bulduğunu kaydederek, sadece basit eleştiriler yapıldığını, bilgi ve vizyon açısından eksiklikler olduğundan söz etti.Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin elinden geleni yaptığını ancak bazen yalnız kaldığını gördüğünü ifade ederek, hükümetin vizyon ve koordinasyonunda problem olduğunu, sistemin sorgulanması gerektiğini söyledi. Hükümet edenlerin mazeretlerin arkasına saklanmadan kararlar alması gerektiğini ifade eden Çakıcı, “Bundan sonra açılacak iş yerleriyle ilgili sertifikasyon işlemlerinin hayata geçirilerek, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir denetleme ekibi kurularak gerekli denetlemelerin gecikmeden yapılması gerekmektedir” dedi.Mehmet Çakıcı, dünyanın en az vaka sayısından en yüksek vaka sayısına çıkılmasına tepki göstererek, o zamanlar "Dünya Sağlık Örgütünü çağıralım da onlara öğretelim" diyen ve hiç bir bilimsel önleyici bir program ortaya koymadan "Çok başarılı kriz yönetimi" diyecek kadar kendini kaybetmiş bir cehalet ve bilgisizliğin “memleketi sarıp sarmaladığını” savundu. Kurtuluşu kapanmakta bulmuş bir yapının kabullenilebilir olmadığının altını çizen Çakıcı, "Bu kadar vakanın hesabını kim verecek" diye sordu.TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede çıkan vakaların artık Türkiye nüfusuna göre risk oranı açısından neredeyse iki katına çıktığını belirterek, yerel yayılmanın önüne ciddi tedbirlerle geçilebileceğini ifade etti. Meselenin sadece PCR testleri ve aşılamadan ibaret olmadığını kaydeden Çakıcı, halkı bilinçlendirmenin ve yasakların net olarak ortaya konulmasının çok önemli olduğuna işaret etti. Mehmet Çakıcı, 15 Şubat'ta eğer tekrar açılma olacaksa, "Neye göre açılacağız, ortada yine bir çalışma göremiyoruz" şeklinde konuştu.