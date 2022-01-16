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Çakıcı, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Ülkede ihtiyaç duyulan köklü değişimin TKP çatısı altında birleşen kadroyla sağlanabileceğini” söyledi. 

16 Ocak 2022 Pazar 13:00
Çakıcı, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Partiden yapılan açıklamaya göre, seçim ziyaretleri kapsamında Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret eden TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve milletvekili adayları, seçim manifestosuyla ilgili bilgiler vererek, spor camiasının yaşadığı sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Çakıcı, ziyarette yaptığı konuşmada, ülke insanının pandemi sürecinde ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçerken öncelik verecekleri konuların başında “ekonomik sorunların” geldiğini söyledi. 

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“Ülke insanının kendi kaderine terk edilemeyeceğini” belirten Çakıcı, pandemi koşullarında sağlık sorunlarına bir de ekonomik sorunların eklenmesinin “kabul edilemez” olduğunu kaydetti. 
Ülkede ihtiyaç duyulan köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini ifade eden Çakıcı, “TKP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğine olan inancını” belirtti. Ülkenin tüm bölgelerine yaptıkları ziyaretlerde samimi bir şekilde karşılanarak destek gördüklerini söyleyen Çakıcı, "TKP’ye olan destek her geçen gün artmaktadır. Bize güvenen halkımızla birlikte cesaretli ve kararlı bir duruş sergileyerek ülkemizin geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Öncelik halkın sorunları olacak" ifadelerini kullandı. 
 

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Son Güncelleme: 16.01.2022 13:39
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