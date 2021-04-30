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Çakıcı: "Siyasi belirsizlik yerini toplumsal yok oluş endişesine bıraktı"

TKP- Yeni Güçler  Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cenevre’de KKTC’nin geleceğinin belirlenmesi için kurulan müzakere masasının bilinçli olarak devrildiğini savundu; siyasi belirsizlik sıkıntısının  yerini ilhak ve toplumsal yok oluş endişesine bırakmış durumda olduğu görüşünü ifade etti.

30 Nisan 2021 Cuma 12:45
Çakıcı: "Siyasi belirsizlik yerini toplumsal yok oluş endişesine bıraktı"
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Çakıcı 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “ Dünya işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kıbrıslı işçi sınıfı olarak kalıcı bölünme koşullarının dayatıldığı bir ortamda karşılıyoruz” dedi.

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“BU YIL ALANDA KUTLAYACAĞIZ, 11.00’DE KUĞULU PARK’TA…”

İşçi emekçi kesimlerin geçen yıla oranla çok ciddi oranda fakirleşmiş halde olduğunu kaydeden Çakıcı, “Önemli bir işçi kitlesi de işini kaybetmiş evine ekmek götüremez durumda. Geçen yıl açlık seviyesinde seyreden asgari ücret bu yıl açlık seviyesinin altına çekildi” dedi ve bu nedenlerle 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı salgın tehdidine rağmen bu yıl alanda kutlayacaklarını kaydetti.

Partililerini ve sempatizanlarını  yarın saat 11.00’de Kuğulu Park’ta toplanıp Sarayönü Meydanı’na yürümeye çağıran Çakıcı, tüm emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.
 

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Son Güncelleme: 30.04.2021 15:31
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