Çakıcı: "Siyaset erozyona uğradı, Sol, sosyal demokrat uygulamaları olan bir hükümete ihtiyaç var"

Diyalog TV'de Alihan Pehlivan'ın sunduğu "Seçim Özel 2020" programında konuşan TKP-YG Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti olarak kimi destekleyecekleri konusunda açıklamada bulundu. Çakıcı, şöyle konuştu: "Bütün adayların adaylıklarını açıklamasının ardından partimiz bir değerlendirme yapacak. Biz bir duruşa, ideale sahip insanlarız. TKP'nin geçmişten hangi düşünceyle geldiği bellidir. Sosyal adelet ve sosyal demokrasiye inanan Sol bir partiyiz. Barışa, federal bir çözüme, bununla birlikte ülkenin kendi idaresine sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada barış ve çözüm istencimiz sürerken, bunun her iki tarafın da uzlaşı anlayışına dayalı olması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bana da birçok kesimden aday olacakmısınız yönünde sorular geldi. Bu seçimlerde aday olmayacağımı daha önce de dile getirmiştim. Bir hırsla bir inatla, illa aday olup bir makama geleceğim pozisyonunda asla olmadım. Partimiz şu anda bir aday çıkarmıyor. Partimizin geleneğinden gelen, düşüncelerimize uyan bir adayı destekleme noktasında olacağız. Bu dönem, bizim geleneğimizden gelen en yakın adaylardan biri Sayın Mustafa Akıncı'dır. Sayın Akıncı'nın adaylığı 5 Şubat akşamı netlik kazanacak. Sonrasında bizde Parti Meclisi olarak toplanarak karar üreteceğiz" dedi.

Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılan anketlerde sandığa gitmeyeceklerin oranının fazla olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çakıcı, şunları söyledi: "Bu hep söylenen bir şey oluyor ama insanlar yine de sandığa gidiyorlar. Kıbrıs'taki gerçek, insanlar söylenirler sonrada sandığa giderler. Ülkemizde %70 gibi bir kesimin seçime gitme oranı vardır ve bu oran oldukça yüksektir. Bu oran düşse bile %60'a düşebilir, Avrupa'da bile bu oran %50-55 civarındadır. İnsanlar, siyasete ve/veya siyasilere kızmalarına rağmen her gün konuştuklarına göre seviyorlar demektir. Halk olarak bizlerde seçimlerimizi sorgulamalı ve düşüncelere oy vermeliyiz. Oy verme biçimimiz ilkel olduğu için Meclis'te düzelemedi. Çünkü biz, Meclis'e katkı koyacak sağdan ve soldan insanları dışarıda bıraktık" dedi.

Programda önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Çakıcı, üçüncü toplantının sonuçsuz kaldığı asgari ücretle ilgili de konuştu. Çakıcı, asgari ücreti değerlendirdikleri bir toplantı yaptıklarını bu konunun ihmal edilmeyecek derecede önemli olduğunu kaydederek, Lefkoşa İlçe Örgütü'nün bir eylem hazırlığında olduğunu ifade etti. Halen uygulanan asgari ücretin Ağustos 2019’da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çakıcı, "İnsanlar yoksulluk sınırına mahkum edildi, ard arda gelen zamlar halkı yine geçim sıkıntısına soktu. Belirlenecek yeni asgari ücret, sefalet ücreti olmamalı. Sendikaların önerileri de dikkate alınmalı" dedi.

Çakıcı, programın sonunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir erken seçim beklendiğini de ifade ederek, TKP-YG'lerin kendi düşüncelerine uygun partilerle hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Doğru, dürüst, akademik, bilimsel bir siyaset anlayışı ile yolculuklarını sürdüreceklerini belirten Mehmet Çakıcı, yurtsever insanlar olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bunun için de TKP olarak ülkemize hizmet etmek ve her zaman halkımızın yanında olmak için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı.