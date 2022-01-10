Çakıcı: Seçimin sürpriz yapacak partisi TKP'dir

Haberatör Web TV'de Ümit Bahşi'nin sunduğu Ses Ver Ülkem programında konuşan Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 23 Ocak Genel Seçimlerine doğru giderken yapılan kamuoyu araştırmalarında TKP'nin oylarının daha düşük gösterilmesiyle ilgili daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bunu yapanların bu düzenin partileri olduğunu kaydeden Çakıcı, zengin birkaç iş adamının şirketlere ödediği paralarla bunun yapıldığını ifade etti. Çakıcı, TKP'nin gerçek oy oranının 2018 seçimlerine göre ciddi artış gösterdiğine vurgu yaparak, 44 yeni adayın getireceği oyların hesaba bile katılmadığını belirtti. Uluslararası İstatistik Merkezi tarafından yapılan anket sonucunun gerçekleri göz önüne serdiğini kaydeden Çakıcı, yapılan tüm algı operasyonlarına rağmen TKP'nin bu seçimde sürpriz parti olacağının altını çizdi.
Çakıcı, “TKP, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.