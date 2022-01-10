Çakıcı: Seçimin sürpriz yapacak partisi TKP'dir

Haberatör Web TV'de Ümit Bahşi'nin sunduğu Ses Ver Ülkem programında konuşan Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 23 Ocak Genel Seçimlerine doğru giderken yapılan kamuoyu araştırmalarında TKP'nin oylarının daha düşük gösterilmesiyle ilgili daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bunu yapanların bu düzenin partileri olduğunu kaydeden Çakıcı, zengin birkaç iş adamının şirketlere ödediği paralarla bunun yapıldığını ifade etti. Çakıcı, TKP'nin gerçek oy oranının 2018 seçimlerine göre ciddi artış gösterdiğine vurgu yaparak, 44 yeni adayın getireceği oyların hesaba bile katılmadığını belirtti. Uluslararası İstatistik Merkezi tarafından yapılan anket sonucunun gerçekleri göz önüne serdiğini kaydeden Çakıcı, yapılan tüm algı operasyonlarına rağmen TKP'nin bu seçimde sürpriz parti olacağının altını çizdi.

Mehmet Çakıcı, "Halkın hayatını değiştirecek işler yapmalıyız. Öncelikle Vergi Reformu yapılmalıdır. Turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden vergi alınmamaktadır. Sonsuz % 0 vergi muhafiyeti olan casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde diğer tüm işletmeler gibi %20 Kurum ve Gelir Vergisi alınarak devlet kaynakları artırılmalıdır. Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilmelidir. Büyük zenginlerden elde edilen gelirlerle devlet kaynaklarının artırılması halinde ekmek, süt, gıda ürünleri ve benzin gibi temel ihtiyaç ürünlerinin sübvansiye edilmesi ile hayat ucuzlatılabilir, Asgari ücret de insanlarımız için tatmin edici olarak yükseltilebilir. Sosyal adaletin kendisi de bunu gerektirmektedir" dedi.

Çakıcı, “TKP, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.