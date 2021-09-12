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Çakıcı: “Saray için ayrılan kaynak Asya bebeğe harcanmalı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “bir tarafta Asya bebek için çare arayanlara devlet terörü uygulandığını, trafik kazalarında suçsuz insanların öldüğünü, intiharlar yaşandığını, halkın zamlarla umutsuzluğa itildiğini ve döviz kıskacında ezildiğini, bir tarafta da iktidar partilerinin kendi siyasi çıkarları ve saray yapmayla meşgul olduğunu” ileri sürdü.

12 Eylül 2021 Pazar 15:30
Çakıcı: “Saray için ayrılan kaynak Asya bebeğe harcanmalı”

TKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çakıcı, “Bir kişi için saray yapıp yığınla para harcanacağına bir çocuğun kurtarılması için para harcanmalıdır" dedi.
Bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, çok zor bir dönemden geçildiğinin ve trajik olaylar yaşandığını, Asya Bebek olayında olduğu gibi insanların hayatlar için mücadele ederken hak arama mücadelesinde darp edilir hale geldiklerini, devletin çocuğa yardım elini uzatması gerektiğini söyledi.
İnsan haklarının en temel kriterlerinden biri olan hayatta kalma hakkı olduğunu vurgulayan Çakıcı, bir çocuk için yaşam hakkı yanında çocuğun beslenme, barınma, sağlık hizmetine ulaşımı gibi temel haklarının Asya Bebek için de geçerli olduğunu, devletin buna el atması gerektiğini belirtti. 


“COVID-19 PANDEMİSİNİN YANINDA, RUHSAL BOZUKLUK PANDEMİSİ DE YAŞANIYOR”
Çakıcı, ülkede son dönemde meydana gelen alkollü trafik kazalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 
İnsanların Covid-19 riski yaşarken psikolojik bir travma geçirdiklerini belirten Çakıcı, insanlığın bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte bir takım ruhsal rahatsızlıklar yaşadıklarını, şüphe, depresif belirtiler, moral bozukluğu, çökkünlük ve buna bağlı olarak da istatistiklere yansıyan ruhsal bozukluklarda yaşanan artışlara işaret etti. 
Çakıcı, dünyada şu anda sadece Covid-19 pandemisi değil, ruhsal bozuklukların arttığı bir pandemi daha yaşandığını kaydederek, ülkede pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında meydana gelen artışa dikkat çekti.

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Çakıcı, alkol ve uyuşturucu kullanımının artmasının suç oranlarının artmasına da yol açtığını belirtti. 


“MECLİS 1 EKİM’DE BU HÜKÜMETLE AÇILAMAYABİLİR”
Programda seçim tarihi konusunda sorulan soruya karşılık da konuşan Çakıcı, seçimin Nisan ayında yapılacak gibi görünmesine karşın UBP Kurultayı’nın belirleyici olacağını gördüğünü kaydetti. 
Başbakan Ersan Saner'in Kurultay’ı kaybetme ihtimalini sezmesi halinde, erken seçim çağrısında bulunma ihtimali olduğundan söz eden Çakıcı, Meclis'in 1 Ekim'de bu hükümetle açılamayabileceğini söyledi. 
Çakıcı, seçime sol partilerin birleşerek girmesi konusunda bir arzusu olduğunu ifade ederek, özellikle TKP ve TDP'nin toplumsal menfaat için ittifak yapabileceğini ancak TDP kanadının sosyal bir görüşmeden bile uzak durmasını anlamakta zorlandığını kaydetti. 
Sol partilerin birleşerek seçime girmesi halinde büyük bir güç olarak kilit parti olarak hükümette olunabileceğini belirten Çakıcı, eğer bu ittifakı gerçekleştiremezlerse de TKP’nin mümkün olduğu ölçüde güç birliği yaparak seçime gireceğini ve ülke insanının kendilerine vereceği yetki sayesinde ülkede reformlara imza atmaya kararlı olduklarını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 12.09.2021 16:14
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