Çakıcı oyunu kullandı

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, sandığa Prof. Dr. Ebru Çakıcı ile birlikte gelen Çakıcı, oyunu kullanmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk halkı için bu seçimin çok farklı olduğunu belirten Çakıcı, ezenler ve ezilenlerin mücadele verdiği bu seçimde partisini Kıbrıs Türk halkına emanet ettiğini söyledi.

Mehmet Çakıcı, parti olarak bütün seçim boyunca hesap sorduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkına doğruları söyleyerek görevlerini yaptıklarını hissettiklerini belirtti ve çok huzurlu olduklarını kaydetti. Her seçimin Kıbrıs Türk halkının ilerlemesinde demokratik bir fırsat olduğunun altını çizen Çakıcı, 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinin de bu fırsatlardan biri olduğunu söyledi.



İktidar olanların biat kültürüne hizmet ettiğini savunan Çakıcı, değişimin cesur, dürüst, kararlı, siyasi bir liderlik ve siyasi bir partiyle olabileceğini kaydetti.



