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Çakıcı oyunu kullandı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)  Yeni Güçler Genel Başkanı  Mehmet Çakıcı, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 168 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

23 Ocak 2022 Pazar 14:00
Çakıcı oyunu kullandı

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, sandığa Prof. Dr. Ebru Çakıcı ile birlikte gelen Çakıcı, oyunu kullanmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Kıbrıs Türk halkı için bu seçimin çok farklı olduğunu belirten Çakıcı, ezenler ve ezilenlerin mücadele verdiği bu seçimde partisini Kıbrıs Türk halkına emanet ettiğini söyledi. 
Mehmet Çakıcı, parti olarak bütün seçim boyunca hesap sorduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkına doğruları söyleyerek görevlerini yaptıklarını hissettiklerini belirtti ve çok huzurlu olduklarını kaydetti. Her seçimin Kıbrıs Türk halkının ilerlemesinde demokratik bir fırsat olduğunun altını çizen Çakıcı, 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinin de bu fırsatlardan biri olduğunu söyledi. 

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Çakıcı, "Kıbrıs Türk halkı yeterince çekti, ezildi, elendi, zalimliklere maruz kaldı. Bugün başkaldırı günüdür. Ya değişim yarın sabah başlayacak ya da yıldızlar kadar uzaktır. Biz, Kıbrıs Türk halkının değiştireceğine inanıyoruz ve bu inancımız sonsuzdur. Bugün o yönetimlerde bulunan hükümetlerin hesap verme, halkımızın da hesap sorma günüdür” dedi. 
İktidar olanların biat kültürüne hizmet ettiğini savunan Çakıcı, değişimin cesur, dürüst, kararlı, siyasi bir liderlik ve siyasi bir partiyle olabileceğini kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 23.01.2022 14:11
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