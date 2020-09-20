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Çakıcı: “Müdahale Amaçlı Girişimler Yanlıştır Ve Çirkinliktir. Reddediyor Ve Şiddetle Kınıyoruz”

Toplumcu Demokrasi Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, önce sözcüsü, arkasından Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu tarafından bir gün arayla Kıbrıs’la ilgili “federasyon görüşmeyeceğiz” içerikli açıklamalar yaptığını, bunun Kuzey Kıbrıs’ta 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine açık müdahale olduğunu ileri sürdü.

20 Eylül 2020 Pazar 12:41
Çakıcı: “Müdahale Amaçlı Girişimler Yanlıştır Ve Çirkinliktir. Reddediyor Ve Şiddetle Kınıyoruz”
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Toplumcu Demokrasi Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, önce sözcüsü, arkasından Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu tarafından bir gün arayla Kıbrıs’la ilgili “federasyon görüşmeyeceğiz” içerikli açıklamalar yaptığını, bunun Kuzey Kıbrıs’ta 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine açık müdahale olduğunu ileri sürdü.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kıbrıs sorunu ile ilgili resmi politikasının, Milli Güvenlik Kurulu tarafından saptanan federal çözüm şekli bulunması yönünde ve halen yürürlükte olduğuna işaret etti.

Çakıcı, “Bu gerçekler ışığında TC Dışişleri sözcüsü ve bizzat bakanı tarafından yapılan federal çözüm karşıtı açıklamalar mevcut KKTC Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı aleyhine, Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar lehine müdahale amaçlı bir girişimdir. Bu ve benzeri girişimler yanlıştır ve çirkinliktir. Reddediyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Kıbrıslı Türk toplumunun kendi geleceğini kendi belirleme hakkına sahip olduğunu ve hakkını demokratik dinamikleriyle kullanmakta kararlı olduğuna dikkat çeken Çakıcı, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türk toplumu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağıdır. Kıbrıs’ın tümünde hakları bulunmaktadır. Doğu Akdeniz’deki petrol ve enerji kaynaklarında da 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’ndan kaynaklanan toplumsal hakları uluslararası hukuka bağlı olarak bulunduğu hiçbir kesimin inkâr edemeyeceği bir gerçekliktir. Emperyalist güçlerin bu hakları gasp etmeye yönelik son 50 yıldır çabasının da farkındayız. 1963’den itibaren başlayan toplumlar arası çatışmalar ve sonrasında adanın bozulan düzenine bağlı bölünmüşlüğünün getirdiği sonuçların en ağır sosyal ve ekonomik bedelini Kıbrıslı Türkler ödemiştir. Buna rağmen varlığımızı sürdürmeye devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz.”

Kıbrıs’ta bozulan düzenin yerine iki bölgeli İki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federasyon kurulması tezinin ilgili taraflar ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul gördüğünü anımsatan Çakıcı, federasyon çözüm modelinin ilgili tüm taraflarca kabul edilmesinin Kıbrıslı Türk toplumunun başarısı olduğunu vurguladı.

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“ Kendi gölgesini seçtirmek için müdahale amaçlı da olsa federal çözüm şeklinden vazgeçildiğinin dillendirilmesi Kıbrıslı Türk toplumu hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine zarar verir” iddiasında bulunan Çakıcı, Federal çözüm şeklinden vazgeçen Türkiye’nin 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarını ihlal etmiş olacağını savundu. Çakıcı, böylelikle Türkiye’nin o anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını da kaybetmiş olacağını savundu.

Çakıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve Türkiye’de birçoklarının zannettiği gibi KKTC’nin değil,

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörüdür. Kıbrıs’ı kalıcı olarak bölmek istemesi garantörlük pozisyonunun ortadan kalkmasını getirebilecektir.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Kıbrıs’ta federal çözümden yana samimi şekilde taraftır ve bu pozisyonunu sürdürmede kararlıdır. Türkiye’deki dönemini tamamlamak üzere olan iktidar çevrelerinden birileri istedi diye bundan vazgeçmesi söz konusu bile değildir.

TKP-YG olarak 11 Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız Aday Mustafa Akıncı’yı desteklemekteki kararlılığımız yapılan müdahale girişimleri nedeniyle daha da pekişerek sürmektedir. Gelinen bu aşamada halkımıza çağrımız, Mustafa Akıncı’nın birinci turda yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için oy kullanması yönündedir.”

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Son Güncelleme: 20.09.2020 12:59
Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi Partisi
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