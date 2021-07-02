Çakıcı, Madımak Oteli’nin yakılmasını kınadı

Çakıcı, yaşanan acının herkesin ortak acısı olduğunu, insanlık tarihinin bu acılardan dersler alarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.
Çakıcı, yayımladığı mesajda, Madımak Oteli’nin yakıldığı 2 Temmuz 1993’ün, bir katliam tarihi olarak hafızalara kazındığına dikkat çekerek, 28 yıldır her gün bu acıyla yüzleşen Alevi toplumu, aydın ve demokrat insanların yaşanan katliamın hesabının sorulmasını beklediğini kaydetti.
Bundan 28 yıl önce, Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında gözü dönmüş bir güruh tarafından Madımak Oteli’nin ateşe verildiğini, aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler yakıldığını anımsatan Çakıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Çakıcı mesajında, “Bizler demokrasi, insan hakları, dil, din ve inanç özgürlüğüne inanan siyasi akım olarak yaşanan acıları paylaşırken, ülkemiz ve dünyanın hiç bir yerinde benzer acıların yaşanmaması için başta eğitim olmak üzere gerekli her türlü önlemin alınmasını öneririz” ifadelerine yer verdi.