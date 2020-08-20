banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
452.750
DOLAR
7.2940
STERLİN
9.6345
EURO
8.6313
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Çakıcı: “Koronavirüs tedbirleri yetersiz…”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, koronavirüsün yayılmasını engelleme adına alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve salgın tehlikesinin katlanarak büyüdüğünü savundu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:32
Çakıcı: “Koronavirüs tedbirleri yetersiz…”
banner337
banner351

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, koronavirüsün yayılmasını engelleme adına alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve salgın tehlikesinin katlanarak büyüdüğünü savundu.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre Çakıcı, Ada TV’de katıldığı “İçsel Bakış” programında hükümetin koronavirüse karşı gerekli önlemleri alamadığını belirtti.

banner341
Tedbir sürecinin doğru olmadığını kaydeden Mehmet Çakıcı, gemiyle gelecek kişilere Random test yapılacağı açıklamasının rastgele olarak bilindiğini, aslında sistematik anlamına geldiğini, bu kararın hatalı olduğunu belirterek, ülkeye gelen herkese testin yapılması gerektiğini söyledi.

Bir bilim insanı ve parti başkanı olarak ilk talebinin Bakanlar Kurulu'nun virüs çıkan yerleri saklamama kararı alması gerektiğini belirten Çakıcı, "Kovid 19 olayı tespit edilen bir otel, mekan, club, bar, restoran varsa derhal gidip kapatılmalıdır” dedi.

Pandemi hastanesi konusuna da değinen Mehmet Çakıcı, “Pandemi hastanesi için ille de Türkiye’ye mi ihtiyaç var?” diye sordu.
       
“SİYASİLER DAHİL TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA VERİLMELİ”

Siyasilerin maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması hususunda örnek olması gerektiğini kaydeden Çakıcı, siyasiler dahil tedbirlere uymayanlar için cezaların devreye girmesi gerektiğini söyledi. 

banner360
Son Güncelleme: 20.08.2020 14:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti
Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti
Diyabet Derneği Başkanı Arca: “diyabet Merkezi Ve Diyabet Derneğinin Merkezle Birlikteliğini Zedeleyecek Girişimlere Müsaade Etmeyeceğiz
Diyabet Derneği Başkanı Arca: “diyabet Merkezi Ve Diyabet Derneğinin Merkezle Birlikteliğini Zedeleyecek Girişimlere Müsaade Etmeyeceğiz"
Tdp Genel Başkanı Özyiğit Karantinasız Giriş Uygulamasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Kaydetti
Tdp Genel Başkanı Özyiğit Karantinasız Giriş Uygulamasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Kaydetti
Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak
Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Nezire Gürkan’ın Röportajlarından Oluşan Hayata İzler (3) Yayınlandı
Nezire Gürkan’ın Röportajlarından Oluşan Hayata İzler (3) Yayınlandı
Başbakan Tatar: “açılımlar Halkın Sağlığını Koruyarak En İyi Şekilde Yapılıyor”
Başbakan Tatar: “açılımlar Halkın Sağlığını Koruyarak En İyi Şekilde Yapılıyor”
Öldürmek İçin İttifak Yapan Üçüncü Şahıs Da Tutuklandı
Öldürmek İçin İttifak Yapan Üçüncü Şahıs Da Tutuklandı
30 Ağustos provası nedeniyle Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak
30 Ağustos provası nedeniyle Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Ctp, Pandemi Sürecinde Eğitimle İlgili Önerilerde Bulundu
Ctp, Pandemi Sürecinde Eğitimle İlgili Önerilerde Bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim